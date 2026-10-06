Scatterà nella mattinata di mercoledì 7 ottobre 2026 un piano coordinato di pulizia straordinaria e igienizzazione che interesserà diverse arterie nevralgiche del centro storico di Casale Monferrato. Gli interventi, affidati agli operatori della società COSMO, rientrano nella più ampia programmazione municipale volta alla cura costante degli spazi pubblici e al potenziamento della manutenzione urbana. L’obiettivo primario dell’operazione è migliorare in modo capillare le condizioni igieniche e di vivibilità delle superfici stradali, restituendo pieno decoro e ordine a contesti cittadini ad alta frequentazione quotidiana da parte di residenti e visitatori.

Le vie del centro storico interessate dagli interventi

Le squadre operative di COSMO si concentreranno sulle superfici stradali e pedonali di un articolato comparto viario cittadino.

Le operazioni di lavaggio approfondito e sanificazione riguarderanno nello specifico:

via Paleologi;

via Lanza;

via Roma;

via Saffi;

via Trevigi;

via Mameli.

Il cronoprogramma delle attività proseguirà nei giorni successivi fino alla conclusione definitiva di tutte le fasi previste, tenendo conto delle condizioni meteorologiche che potrebbero influire sul ritmo e sui tempi di esecuzione del cantiere di pulizia.

Il vicesindaco Luca Novelli: «Decoro urbano frutto di cura costante»

Sull’importanza del piano straordinario è intervenuto il Vice Sindaco di Casale Monferrato, Luca Novelli, evidenziando il valore della continuità amministrativa nella tutela dell’ambiente cittadino:

“La cura dello spazio urbano passa anche attraverso interventi puntuali di pulizia e igienizzazione, che fanno parte della manutenzione costante della città e incidono concretamente sulla qualità degli ambienti che ogni giorno vengono vissuti e attraversati. Con questo intervento straordinario intendiamo mantenere costante l’attenzione sulle condizioni delle vie e degli spazi pubblici, affiancando alle attività ordinarie una programmazione capace di intervenire laddove necessario. Il decoro urbano non è infatti il risultato di singole azioni, ma di un lavoro continuativo di manutenzione e di cura del territorio”.