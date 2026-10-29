Preparare chi guida un’impresa del terziario oggi e formare chi si affaccerà sul mercato domani: con questo traguardo prende avvio “Differenziare per valorizzare – in negozio, nei ristoranti, bar, hotel e in classe”, il nuovo percorso formativo ideato da Confcommercio della provincia di Alessandria. L’iniziativa ha ottenuto il pieno sostegno del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, su proposta del presidente Paolo Arrobbio, con l’obiettivo prioritario di rafforzare il tessuto economico locale e valorizzare il ruolo sociale dei negozi di prossimità. Il piano si sviluppa lungo due binari paralleli, portando i temi dell’impresa tra i banchi di scuola e offrendo moduli di aggiornamento professionale per gli operatori in attività.

Il valore dei negozi di vicinato e le parole del presidente Arrobbio

A evidenziare la portata strategica del progetto per la comunità alessandrina è il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio:

«Il commercio di prossimità è attività oggi più che mai essenziale non solo per l’ecosistema economico della nostra provincia, a partire dal capoluogo fino ai diversi centri zona e piccoli comuni, ma rappresenta anche un avamposto sociale e di sicurezza. Dove ci sono negozi aperti, attivi e ben frequentati la qualità di vita dell’intera comunità migliora, e le città o paesi diventano più attrattivi e vivaci. Ma oggi per fare impresa servono strumenti, conoscenze, professionalità diverse da quelle non solo di un tempo, ma anche soltanto di pochi anni fa. Per questo formare adeguatamente gli esercenti di domani, con percorsi che comincino già sui banchi scolastici, è fondamentale, e altrettanto decisivo è aiutare i titolari e gli addetti di bar, ristoranti e hotel in attività ad acquisire nuove competenze, e ad utilizzare skills professionali con cui approcciare il mercato in modo innovativo, anticipandone tendenze ed esigenze. L’iniziativa di Confcommercio va in questa direzione, e rappresenta un percorso indispensabile per rendere più competitivo il commercio alessandrino, ma anche più forte, dinamica e al passo con i tempi la nostra provincia».

Le due direttrici formative: dagli studenti agli operatori del settore

Il programma messo in campo da Confcommercio della provincia di Alessandria si struttura in due aree d’azione mirate a rispondere a esigenze diverse:

Aspiranti imprenditori nelle scuole: percorsi dedicati agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, concepiti per avvicinare i giovani ai concetti cardine del fare impresa e alla cura della relazione con la clientela;

percorsi dedicati agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, concepiti per avvicinare i giovani ai concetti cardine del fare impresa e alla cura della relazione con la clientela; Specializzazione per professionisti in attività: moduli formativi della durata di 42 ore, fruibili sia in presenza sia online, rivolti a titolari e addetti alla vendita dei comparti del commercio, del turismo e dei servizi per aggiornare le competenze e anticipare le evoluzioni del mercato.