Mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 21.00, la Sala Consiliare del Comune di Viguzzolo ospiterà la conferenza storica intitolata “È arrivato il rancio! L’alimentazione sul fronte italiano 1915-1918”, condotta dai relatori Matteo Leddi e Corrado D’Andrea. L’iniziativa culturale intende far luce su una dimensione tanto fondamentale quanto poco indagata del primo conflitto mondiale: la complessa macchina organizzativa, logistica e produttiva necessaria per garantire il sostentamento quotidiano di milioni di uomini al fronte. Attraverso documenti storici, dati e testimonianze dirette dell’epoca, l’appuntamento offrirà uno sguardo inedito sulla vita in trincea e sull’evoluzione dell’industria agroalimentare italiana.

La logistica delle razioni e la vita quotidiana in trincea

Il tema del rifornimento delle truppe rappresentò una delle sfide più imponenti affrontate dall’esercito durante gli anni del conflitto. Nel corso della serata, Matteo Leddi e Corrado D’Andrea guideranno il pubblico alla scoperta dei meccanismi che garantivano la distribuzione giornaliera del cibo:

la composizione e il valore nutrizionale delle razioni alimentari assegnate ai militari;

i processi di panificazione e la produzione del pane destinato alle prime linee;

le conserve alimentari e la gestione della catena di distribuzione dalle retrovie alle trincee;

le testimonianze, i diari e i documenti d’epoca che descrivono il rito del rancio e le privazioni patite dai soldati.

Il ruolo dell’industria e l’esposizione di contenitori originali

L’approfondimento riserverà uno spazio significativo allo sviluppo del tessuto produttivo italiano mobilitato per lo sforzo bellico, con un’attenzione specifica alla nascita e al consolidamento dell’industria conserviera:

l’impegno delle aziende alimentari nazionali nella fornitura di viveri a lunga conservazione, comprese realtà storiche che hanno attraversato i decenni e sono tuttora attive;

la trasformazione delle tecniche di conservazione e confezionamento del cibo stimolata dalle esigenze del fronte;

l’allestimento in sala di una mostra con scatolette e contenitori alimentari originali della Prima guerra mondiale, testimonianze materiali che permetteranno di osservare da vicino gli oggetti utilizzati quotidianamente dai combattenti.