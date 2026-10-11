I prezzi dell’energia sono aumentati a un ritmo circa quattro volte superiore all’inflazione generale

Il dato che colpisce di più è 1,8 miliardi di euro, ma il confronto forse più significativo è quello tra l’11,4% e il 2,8%. Secondo l’analisi pubblicata il 22 settembre da Confartigianato su dati Istat, tra febbraio e agosto 2026 i prezzi di elettricità, gas e altri combustibili per uso domestico sono aumentati complessivamente dell’11,4%, contro un incremento del 2,8% dei prezzi al consumo nello stesso periodo. Il gas è salito del 13,5% e l’elettricità del 10,1%. In altre parole, l’indice dei prezzi dell’energia domestica è cresciuto a un ritmo pari a circa 4,1 volte quello dell’inflazione generale. Confartigianato stima che questo aumento abbia generato 1,781 miliardi di euro di spesa aggiuntiva per quasi 27 milioni di famiglie italiane nell’arco di sei mesi. In Piemonte, la stessa analisi stima 144 milioni di euro di spesa aggiuntiva cumulata per le famiglie, insieme a un aumento dell’11,4% dei prezzi dell’energia domestica rispetto a febbraio.

Il riferimento utile non è soltanto 66 euro, ma capire se la bolletta è aumentata senza un aumento dei consumi

L’ufficio studi di Manirent ha applicato la stima di 1,781 miliardi di euro di Confartigianato alle quasi 27 milioni di famiglie considerate nell’analisi, ottenendo una media puramente indicativa di circa 66 euro per famiglia in sei mesi, pari a circa 11 euro al mese. Il dato non rappresenta una previsione della bolletta di una singola famiglia, ma può funzionare come riferimento per misurare l’esposizione effettiva. Il controllo più utile consiste nel confrontare bollette relative a periodi equivalenti osservando insieme tre elementi: l’importo totale pagato, l’energia consumata e il costo medio per unità di consumo. Se una famiglia ha pagato 420 euro in un periodo del 2026 contro 360 euro in un periodo comparabile precedente, l’aumento è di 60 euro. Se i consumi sono rimasti sostanzialmente invariati, gran parte della differenza può essere ricondotta ai prezzi e alle altre componenti della bolletta; se invece anche i consumi sono cresciuti in modo significativo, non è corretto attribuire l’intero aumento allo shock di mercato. È proprio questa distinzione che il dato nazionale da 1,8 miliardi non può mostrare. Per le famiglie che stanno rivedendo le spese ricorrenti, comprese quelle legate ai costi della mobilità in Italia, il numero più utile non è quindi la media nazionale, ma quanti euro in più vengono pagati per consumare una quantità di energia sostanzialmente simile.

Un aumento ricorrente dell’energia pesa perché compete ogni mese con tutte le altre spese fisse

Il primo effetto è diretto: una maggiore spesa per elettricità e gas riduce il reddito disponibile dopo il pagamento delle spese essenziali. Il punto più importante, però, è la durata dell’aumento. Una spesa straordinaria di 60 euro viene assorbita una sola volta; 10 o 20 euro in più ogni mese continuano invece a competere con alimentari, trasporti, casa, abbonamenti e risparmio. In uno scenario puramente indicativo, se la media teorica di circa 11 euro mensili ricavata dai primi sei mesi si ripetesse anche nei sei mesi successivi, l’aggravio annuale arriverebbe a circa 132 euro. Si tratta di una simulazione, non di una previsione: in futuro i prezzi potrebbero aumentare, diminuire o stabilizzarsi. Per le famiglie, quindi, il punto non è verificare se l’aumento personale coincida esattamente con 11 euro, ma capire se l’energia stia diventando una quota strutturalmente più alta delle spese fisse mensili. Un nucleo che registra 15 euro in più al mese sostiene, se quel livello persiste, 180 euro di spesa aggiuntiva nell’arco di un anno; con 25 euro mensili in più, la differenza sale a 300 euro. Sono scenari semplici, ma mostrano perché anche incrementi mensili apparentemente contenuti acquistino peso quando si ripetono per un intero anno.

Il dato decisivo è quanti euro in più compaiono realmente nelle bollette della famiglia

La stima da 1,8 miliardi di euro solleva una domanda a cui il dato nazionale, da solo, non può rispondere: quanto viene assorbito in modo diverso dallo shock energetico da una famiglia all’altra? I dati regionali mostrano già che la pressione non è uniforme sul territorio italiano, mentre l’esposizione del singolo nucleo dipende anche dai consumi, dalle caratteristiche dell’abitazione, dal sistema di riscaldamento e dalle condizioni contrattuali. La risposta più utile è quindi misurare, non presumere. Una famiglia può confrontare due periodi di fatturazione equivalenti, calcolare la variazione della spesa totale e verificare se anche i consumi di elettricità in kWh o di gas in standard metri cubi, Smc, siano cambiati in proporzione simile. Se la spesa aumenta sensibilmente mentre i consumi restano sostanzialmente stabili, emerge con maggiore chiarezza il peso di prezzi e componenti di bolletta sul bilancio familiare; se aumentano anche i consumi, una parte della differenza può invece dipendere dall’utilizzo o da fattori stagionali. Questo confronto permette anche di capire se l’energia richieda ormai una quota maggiore del budget mensile o se sia necessario rivedere altre spese ricorrenti. La stima da 1,8 miliardi di Confartigianato è importante perché segnala uno shock nazionale; per una famiglia, il dato che conta davvero è quanti euro in più stanno comparendo nelle proprie bollette.