Piazza Duomo a Tortona si è animata con l’entusiasmo delle nuove generazioni in occasione della Giornata del Volontariato svoltasi sabato 3 ottobre 2026. La manifestazione, promossa dalla Consulta Associazioni Volontariato (CAV) con il patrocinio del Comune di Tortona, ha visto scendere in campo gli allievi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e i docenti dell’Istituto Comprensivo Tortona B con percorsi educativi dedicati all’ambiente locale. Attraverso giochi di riflessione linguistica, laboratori creativi e canti corali, l’iniziativa ha unito la scoperta della biodiversità del territorio al sostegno concreto delle realtà associative cittadine.

Gli indovinelli del CCR e della scuola media “Mario Patri”

I giovanissimi rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, studenti della Scuola Secondaria di I grado “Mario Patri”, hanno animato il centro cittadino con formule divulgative capaci di catturare l’attenzione dei passanti:

formulazione di indovinelli e quesiti di riflessione linguistica incentrati sulle diverse specie animali e vegetali del Tortonese;

coinvolgimento attivo del pubblico attraverso un connubio tra curiosità scientifica, enigmistica e giochi di parole;

valorizzazione della partecipazione civica e giovanile a supporto del mondo associativo locale.

I laboratori delle scuole di Sarezzano e Villalvernia

Fondamentale anche il contributo didattico portato avanti dagli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Tortona B, presenti con le scuole primarie dei plessi di Sarezzano e Villalvernia:

organizzazione di attività didattiche e laboratori tematici incentrati sulla flora e sulla fauna tipiche del comprensorio;

allestimento di un laboratorio per la costruzione di piccole api, insetto simbolo scelto come filo conduttore per la sua operosità e per l’essenziale valore biologico;

esecuzione di un canto corale intonato dai bambini della scuola primaria di Sarezzano;

percorsi esperienziali strutturati per avvicinare le famiglie e i visitatori all’impegno solidale.

L’impegno congiunto di studenti, docenti e componenti del CCR ha così trasformato la piazza in un autentico momento di condivisione civica, cultura ecologica e festa per tutta la comunità tortonese.

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