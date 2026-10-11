Prende il via lunedì 12 ottobre 2026 la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 che coinvolge l’intera rete sanitaria della provincia di Imperia, dopo il primo test svolto al Salone Nautico di Genova con la collaborazione della Croce Bianca Genovese. Il servizio parte con la somministrazione gratuita rivolta agli adulti con più di 60 anni, ai bambini a partire dai sei mesi di vita e a tutte le categorie a rischio, con una programmazione che dal 15 novembre estenderà l’offerta gratuita all’intera popolazione. Nel Ponente ligure sono già state fissate le giornate di open day vaccinale ad accesso diretto senza prenotazione tra Ventimiglia, Imperia e Sanremo, affiancate dai canali ordinari sul territorio.

L’obiettivo della prevenzione e l’intervento dell’assessore Nicolò

La campagna punta a creare una barriera immunitaria anticipata coinvolgendo in modo capillare medici di famiglia, pediatri e farmacie, con la collaborazione del professor Matteo Bassetti e dei servizi sanitari territoriali.

“La prevenzione è uno degli strumenti più importanti che abbiamo a disposizione per tutelare la salute dei cittadini e ridurre il rischio di complicanze, soprattutto nelle persone più fragili – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Anche quest’anno la Liguria sceglie di investire con decisione sulla vaccinazione antinfluenzale, puntando su un’offerta gratuita, progressiva e sempre più accessibile. Vogliamo mettere le persone nelle condizioni di proteggersi per tempo, prima che la circolazione del virus raggiunga i livelli più elevati. L’esperienza della scorsa stagione ci ha confermato quanto sia importante favorire un’adesione ampia e anticipata alla campagna. Per questo stiamo lavorando insieme al professor Matteo Bassetti, ai medici di medicina generale, ai pediatri, alle farmacie e ai servizi territoriali, con l’obiettivo di raggiungere soprattutto anziani, bambini e cittadini con condizioni di fragilità, ma anche tutto il resto della popolazione. La vaccinazione non è soltanto una scelta di protezione individuale, ma un importante gesto di responsabilità verso l’intera comunità”.

Gli appuntamenti open day nella provincia di Imperia

Per facilitare l’accesso diretto alla popolazione senza necessità di fissare l’appuntamento, l’Asl 1 ha programmato tre giornate dedicate con orario continuato dalle 12:00 alle 18:00:

Ventimiglia (29 ottobre 2026): Villa Olga, corso Genova 88, piano terra (ambulatorio Vaccinazioni);

Villa Olga, corso Genova 88, piano terra (ambulatorio Vaccinazioni); Imperia (30 ottobre 2026): Palasalute, via Acquarone 9, piano terra (Casa della Comunità);

Palasalute, via Acquarone 9, piano terra (Casa della Comunità); Sanremo (6 novembre 2026): Palasalute, via San Francesco 96, terzo piano (ambulatorio Vaccinazioni).

Canali e modalità di prenotazione

Al di fuori delle giornate ad accesso diretto, i cittadini rientranti nelle categorie previste possono prenotare o richiedere la vaccinazione attraverso i consueti canali attivi sul territorio:

tramite il portale o l’applicazione Salute Simplex , accedendo alla specifica sezione “Prenotovaccino” o collegandosi alla pagina web dedicata;

, accedendo alla specifica sezione “Prenotovaccino” o collegandosi alla pagina web dedicata; telefonando al numero verde regionale del Cup 800 938 818 e selezionando l’opzione 2 “Prenotovaccino”;

e selezionando l’opzione 2 “Prenotovaccino”; rivolgendosi agli sportelli dedicati delle Asl territoriali o presso le Case della Comunità;

presentandosi direttamente nelle farmacie abilitate aderenti alla campagna;

contattando il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta per la somministrazione nello studio medico.

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