L’Azienda Sanitaria Locale Asl1 scende in campo per tutto il mese con un ricco ventaglio di iniziative dedicate alla diagnosi precoce del tumore della mammella e al benessere femminile nell’ambito della campagna “Ottobre Rosa 2026”. Il fitto cartellone di appuntamenti mette al centro la sanità di prossimità attraverso le Case della Comunità e i presidi ospedalieri di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, proponendo incontri informativi, consulenze con ostetriche e ginecologi, prenotazioni per mammografie e Pap test, open day specialistici e un filo diretto costante tra medici e cittadine.

Le iniziative nelle Case della Comunità

I presidi territoriali ospiteranno tavole rotonde, punti di prenotazione screening e momenti di confronto aperti alla popolazione:

Ventimiglia (15 ottobre, ore 16:00 – 18:00): tavola rotonda “Scopriamo insieme i servizi per la donna, l’infanzia e le giovani generazioni” presso la Casa della Comunità, con la partecipazione dei professionisti del Consultorio e dei rappresentanti del Comune di Ventimiglia;

tavola rotonda “Scopriamo insieme i servizi per la donna, l’infanzia e le giovani generazioni” presso la Casa della Comunità, con la partecipazione dei professionisti del Consultorio e dei rappresentanti del Comune di Ventimiglia; Ventimiglia: incontro sul tema “Tumore al seno: prevenzione, diagnosi e cura in rete”, tavola rotonda con i professionisti sanitari, i medici di famiglia e l’Associazione Donne Medico, con gli interventi dei rappresentanti del Centro Screening, della radiologa Stefania Russo, del senologo Luca Rubino e del medico di famiglia Valeria Trucchi;

incontro sul tema “Tumore al seno: prevenzione, diagnosi e cura in rete”, tavola rotonda con i professionisti sanitari, i medici di famiglia e l’Associazione Donne Medico, con gli interventi dei rappresentanti del Centro Screening, della radiologa Stefania Russo, del senologo Luca Rubino e del medico di famiglia Valeria Trucchi; Imperia (26 ottobre, ore 16:00 – 18:00): giornata “La salute della donna comincia dalla prevenzione” alla Casa della Comunità, con colloqui con ostetriche, specialisti del Consultorio e infermiere pediatriche a cura dell’Assistenza Consultoriale, approfondimenti sulla tutela della salute materna e punto informativo con prenotazione di mammografie e Pap test a cura del Centro Screening;

giornata “La salute della donna comincia dalla prevenzione” alla Casa della Comunità, con colloqui con ostetriche, specialisti del Consultorio e infermiere pediatriche a cura dell’Assistenza Consultoriale, approfondimenti sulla tutela della salute materna e punto informativo con prenotazione di mammografie e Pap test a cura del Centro Screening; Sanremo (26 ottobre, ore 16:00 – 18:00): appuntamento “Conoscere per prevenire: screening, counseling e corretta informazione” alla Casa della Comunità, comprendente incontri e counseling con ostetriche e ginecologi sulla prevenzione dei tumori femminili, punto prenotazioni mammografie e Pap test del Centro Screening e il confronto “Tumore della mammella: fake news e verità” insieme agli oncologi Riccardo Ratti e Serena Ziliani.

Gli incontri della Senologia Breast Unit e i canali diretti

La Breast Unit di Asl1 attiva momenti di confronto dedicati all’informazione e al dialogo con gli specialisti:

I giovedì con il senologo (dalle ore 14:30 alle 16:30): appuntamenti territoriali e digitali l’8 ottobre alla Casa della Comunità di Imperia (data da confermare), il 15 ottobre alla Casa della Comunità di Sanremo (data da confermare), il 22 ottobre alla Casa della Comunità di Ventimiglia e il 29 ottobre in diretta sulla pagina Facebook aziendale, con facoltà per gli utenti di rivolgere domande direttamente agli specialisti;

appuntamenti territoriali e digitali l’8 ottobre alla Casa della Comunità di Imperia (data da confermare), il 15 ottobre alla Casa della Comunità di Sanremo (data da confermare), il 22 ottobre alla Casa della Comunità di Ventimiglia e il 29 ottobre in diretta sulla pagina Facebook aziendale, con facoltà per gli utenti di rivolgere domande direttamente agli specialisti; “Il filo rosa” su WhatsApp: attivazione del canale broadcast informativo curato dalla Senologia Breast Unit per diffondere contenuti di sensibilizzazione, supporto e accompagnamento durante il percorso di cura;

attivazione del canale broadcast informativo curato dalla Senologia Breast Unit per diffondere contenuti di sensibilizzazione, supporto e accompagnamento durante il percorso di cura; La prevenzione comincia dalla scuola: distribuzione nelle scuole primarie di segnalibri dedicati dotati di codice QR per visualizzare il video illustrativo sull’autoesame del seno, progetto realizzato con la LILT Imperia-Sanremo e il Corso di Laurea in Infermieristica.

Gli Open Day nei reparti di Ginecologia

Spazio anche all’ascolto e al contatto diretto all’interno delle strutture ospedaliere per accogliere dubbi e domande delle donne di ogni fascia d’età:

Ospedale di Imperia: Open Day lunedì 12 ottobre (data da confermare), dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per incontrare le ostetriche e approfondire i servizi territoriali dedicati alla salute femminile;

Open Day lunedì 12 ottobre (data da confermare), dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per incontrare le ostetriche e approfondire i servizi territoriali dedicati alla salute femminile; Ospedale di Sanremo: Open Day martedì 13 ottobre (data da confermare), dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con le medesime opportunità di orientamento e informazione sulla prevenzione.