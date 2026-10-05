Sarezzano si prepara ad accogliere l’atteso appuntamento con la Festa Patronale, trasformando piazza Marconi nel punto di riferimento della convivialità e dell’intrattenimento locale per l’intero fine settimana da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. La tradizionale manifestazione, allestita al riparo all’interno di un’accogliente tensostruttura riscaldata, promette una tre giorni intensa capace di unire le radici della tradizione a gustose novità, grazie alla sinergia tra la Pro Loco e AMA Derthona. Tra proposte gastronomiche di qualità, grandi vini dei vignaioli del paese, serate musicali e un cartellone domenicale pensato a misura di bambini e famiglie, il borgo collinare si apre all’intera comunità e ai visitatori del territorio.

Enogastronomia, vini locali e musica sotto la tensostruttura

L’edizione di quest’anno vede come punto di forza l’alleanza tra la Pro Loco di Sarezzano e AMA Derthona, ideata per garantire un’offerta ricca e variegata:

degustazione delle specialità preparate dai migliori Food truck del territorio;

banchi d’assaggio dedicati ai vini d’eccellenza realizzati dai produttori vitivinicoli di Sarezzano;

intrattenimento musicale dal vivo nelle serate di venerdì 9 e sabato 10 ottobre con la selezione musicale curata da La Cami B;

svolgimento assicurato con ogni condizione meteo grazie alla tensostruttura riscaldata collocata in piazza Marconi.

La domenica tra celebrazioni, sapori tipici e animazione per i più piccoli

La giornata di domenica 11 ottobre proporrà un programma fitto di momenti comunitari e attività ludiche all’aperto:

celebrazione della Santa Messa della festa;

la tradizionale farinata del Don allestita presso i locali dell’oratorio;

l’avventuroso ponte tibetano allestito per i più giovani in collaborazione con il CAI Tortona;

l’emozione del “battesimo della sella” con i pony;

area giochi animata da gonfiabili e mercatino con banchetti per le vie del paese.

I ringraziamenti della Pro Loco

Un momento di condivisione reso possibile dal supporto di tutta la macchina organizzativa locale. La Pro Loco desidera ringraziare l’Amministrazione comunale di Sarezzano per la concessione del patrocinio e per il contributo erogato a sostegno della festa, estendendo la propria riconoscenza agli sponsor per il continuo supporto e invitando calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a queste giornate festive.