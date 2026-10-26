«È fondamentale segnalare chiunque abbandoni rifiuti e rovini la città»: parte da questo fermo appello dell’Assessore al Territorio e Ambiente, Fabio Morreale, la nuova campagna civica andata in scena a Tortona che rappresenta anche una risposta al nostro articolo sulla pagina Facebook “Mannaggia Tortona” che documenta il costante abbandono di rifiuti da parte di cittadini e un problema non di poco conto. Sabato 24 ottobre, il cuore di Piazza Duomo si è trasformato nel palcoscenico di “FUORI POSTO / OUT OF PLACE”, una provocatoria installazione urbana progettata per dire basta all’abbandono illegale di materiali ingombranti. L’obiettivo dell’iniziativa è scuotere le coscienze dei cittadini, ricordando a tutti una semplice regola fondamentale: il corretto smaltimento è gratuito, mentre l’inciviltà rappresenta un costo per l’intera comunità.

Un salotto per strada per stupire i passanti

La scena che si è presentata davanti agli occhi dei tortonesi nel fine settimana è stata a dir poco inusuale: due ragazze sedute a prendere un caffè in totale relax, circondate da un divano, una lampada, un tavolino e un vecchio televisore. Tutto allestito nel bel mezzo della piazza principale.

Inizialmente la gente si è fermata, ha sorriso ed è rimasta a guardare incredula; poi, leggendo il cartello esplicativo dell’installazione, ha compreso il reale significato di quell’immagine stridente. La riproduzione di un vero e proprio abbandono illegale ha voluto evidenziare l’assurdità di chi, quotidianamente, trasforma le strade cittadine in discariche a cielo aperto.

Le parole dell’Assessore Morreale: “Tuteliamo le future generazioni”

L’amministrazione comunale ha voluto porre l’accento sulla responsabilità collettiva, invitando la cittadinanza a un ruolo attivo. A guidare questo messaggio è stato l’Assessore Fabio Morreale:

«Sabato in piazza Duomo a Tortona abbiamo promosso un evento di educazione civica frutto della collaborazione tra il Comune e l’azienda partner. È un’iniziativa che combatte l’inciviltà e il degrado. Come hanno mostrato le postazioni che riproducevano gli abbandoni, per senso civico e senso di comunità sta a ciascuno di noi combattere questa inciviltà».

Il rappresentante della Giunta ha poi rimarcato la necessità di non voltarsi dall’altra parte di fronte agli illeciti: «Per farlo è fondamentale segnalare, sia agli operatori di competenza sia alla Polizia Municipale, chiunque abbandoni rifiuti e rovini la città, sporcando tutto ciò che di bello la comunità sta creando e vuole mantenere per le generazioni future».

L’intervento del Presidente Ferrari: il monito finale

A chiudere il cerchio sull’importanza della manifestazione è stato Adelio Ferrari, intervenuto in veste di Presidente di Gestione Ambiente, la società che cura il servizio e che ha firmato la campagna:

«L’iniziativa FUORI POSTO è una delle tante che Gestione Ambiente mette in atto per sensibilizzare l’opinione pubblica e la popolazione dei nostri Comuni sul problema dell’abbandono dei rifiuti. È una fase in cui l’azienda sta investendo molto, perché l’abbandono è una problematica che assilla tutti i Comuni e soprattutto compromette il decoro delle nostre città. Ci auguriamo che i cittadini abbiano apprezzato questa ulteriore iniziativa».

Il messaggio lasciato alla città di Tortona si riassume nel potente slogan che ha accompagnato la giornata: la soluzione è gratis, l’abbandono costa a tutti.

Nella foto l’assessore Morreale insieme al presidente della Commissione consiliare Vittoria Colacino