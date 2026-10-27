Il suggestivo Salone Marescalchi all’interno del Castello di Casale Monferrato si prepara ad accogliere un fine settimana imperdibile all’insegna della millenaria cultura giapponese. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, la mostra “Kochō, eleganti metamorfosi” arricchirà il proprio percorso espositivo con due prestigiosi appuntamenti speciali fuori programma, entrambi a ingresso completamente gratuito. L’iniziativa offrirà al pubblico l’eccezionale opportunità di incontrare accademici di fama mondiale ed esperti del settore per un viaggio immersivo tra letteratura, storia e i profondi significati simbolici che legano il Sol Levante all’elegante figura della farfalla.

Il programma del fine settimana: dal Kabuki alla simbologia

I due appuntamenti pomeridiani sono stati pensati per approfondire i temi dell’esposizione offrendo nuove chiavi di lettura ai visitatori, attraverso incontri diretti con gli autori. Ecco il dettaglio del programma:

Sabato 31 ottobre (ore 16:00): presentazione dell’ultima pubblicazione intitolata La ragazza che inventò il kabuki. Un’esplorazione del Giappone attraverso sei storie fuori dal comune, guidata da due ospiti d’eccezione: Maria Teresa Orsi e Fabio Sebastiano Tana. Gli autori dialogheranno per l’occasione con Rossella Marangoni.

presentazione dell’ultima pubblicazione intitolata La ragazza che inventò il kabuki. Un’esplorazione del Giappone attraverso sei storie fuori dal comune, guidata da due ospiti d’eccezione: Maria Teresa Orsi e Fabio Sebastiano Tana. Gli autori dialogheranno per l’occasione con Rossella Marangoni. Domenica 1 novembre (ore 16:00): l’attesa conferenza Kochō. L’eleganza fragile del mondo. Viaggio attraverso la simbologia della farfalla nella cultura giapponese, a cura di Rossella Marangoni. Un viaggio affascinante per scoprire il significato di bellezza, delicatezza e trasformazione nell’immaginario nipponico, permettendo al pubblico di guardare le opere esposte con occhi nuovi.

Gli esperti e gli accademici ospiti a Casale Monferrato

Il livello culturale dell’iniziativa è garantito dal prestigio dei relatori coinvolti negli incontri, figure di spicco nel panorama dello studio delle tradizioni asiatiche:

Maria Teresa Orsi: professore emerito di Letteratura giapponese all’Università La Sapienza di Roma e traduttrice di fama internazionale. Ha curato testi classici e moderni per Mondadori ed Einaudi. È socio nazionale dell’Accademia dei Lincei e membro dell’Accademia Ambrosiana. Tra i numerosi riconoscimenti, vanta l’Ordine del Sacro Tesoro (conferito dal Governo giapponese nel 2000) e il Premio Nazionale per la Traduzione (2014).

professore emerito di Letteratura giapponese all’Università La Sapienza di Roma e traduttrice di fama internazionale. Ha curato testi classici e moderni per Mondadori ed Einaudi. È socio nazionale dell’Accademia dei Lincei e membro dell’Accademia Ambrosiana. Tra i numerosi riconoscimenti, vanta l’Ordine del Sacro Tesoro (conferito dal Governo giapponese nel 2000) e il Premio Nazionale per la Traduzione (2014). Fabio Sebastiano Tana: giornalista professionista ed esperto di relazioni internazionali. Nel suo curriculum spiccano collaborazioni con l’ISPI, la redazione esteri dell’ANSA, l’Aspen Institute Italia e il mensile Meridiani. Ha pubblicato diversi volumi a quattro mani con Maria Teresa Orsi, tra cui La neve di Yuzawa e Sotto l’ombrello a Tokyo.

giornalista professionista ed esperto di relazioni internazionali. Nel suo curriculum spiccano collaborazioni con l’ISPI, la redazione esteri dell’ANSA, l’Aspen Institute Italia e il mensile Meridiani. Ha pubblicato diversi volumi a quattro mani con Maria Teresa Orsi, tra cui La neve di Yuzawa e Sotto l’ombrello a Tokyo. Rossella Marangoni: curatrice scientifica della mostra “Kochō”, laureata in Lingua e Letteratura Giapponese e docente da oltre vent’anni. Fondatrice della rivista AsiaTeatro e membro dell’Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi, è autrice di svariati saggi, tra cui i recenti Onibaba (2023), Yamamba (2025) e Mottainai (2026).

Le iniziative per le scuole e i dettagli per visitare la mostra

Oltre agli eventi del fine settimana, l’organizzazione segnala la grande e continua partecipazione agli appuntamenti infrasettimanali dedicati alle scuole (dall’infanzia fino agli istituti superiori), che offrono ai ragazzi esperienze formative per avvicinarsi alle arti tradizionali. A questo si aggiungono i laboratori pomeridiani realizzati in stretta collaborazione con la Biblioteca Ragazzi.

L’esposizione “Kochō, eleganti metamorfosi” resterà visitabile gratuitamente presso il Salone Marescalchi del Castello di Casale Monferrato fino al 22 novembre 2026. L’apertura al pubblico è garantita il sabato e la domenica (con orario 10:00-13:00 e 15:00-19:00), mentre negli altri giorni è possibile accedere su prenotazione.

Per ulteriori informazioni e contatti è a disposizione l’indirizzo email: yamato.casale@gmail.com