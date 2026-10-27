Nel nome di San Luigi Orione e del comune amore per l’arte, si rinnova e si rafforza il profondo legame di amicizia tra Tortona e la città polacca di Zduńska Wola. Su invito dell’Amministrazione locale, una delegazione tortonese guidata dal Vicesindaco Daniele Calore si è recata in Polonia per partecipare a un’importante conferenza sulle sfide culturali dei centri urbani medi e piccoli. Una visita istituzionale ricca di appuntamenti, culminata con uno scambio di doni artistici e con lo sviluppo del progetto condiviso “Città in Dialogo”, che vedrà protagoniste anche le piazze di Tortona e della toscana Pietrasanta.

Il convegno in Polonia e il progetto “Città in Dialogo”

La missione istituzionale in terra polacca ha visto la partecipazione, oltre che del Vicesindaco Daniele Calore, dell’Assessore Giordana Tramarin e del Capo di Gabinetto Pierluigi Tropiano. La visita affonda le sue radici nello stretto rapporto sancito dal patto di amicizia legato alla figura di San Luigi Orione, che proprio a Zduńska Wola fondò la sua prima comunità in Polonia.

Il cuore della trasferta è stata la partecipazione alla conferenza tematica intitolata “L’arte nelle città piccole e medie. Opportunità e Sfide”. Durante l’incontro, il Vicesindaco ha avuto l’opportunità di illustrare e promuovere davanti alla platea internazionale le eccellenze artistiche e l’ampia offerta museale che caratterizzano il territorio tortonese.

A margine della conferenza, la delegazione si è spostata presso il Municipio locale per un vertice operativo che ha coinvolto anche i rappresentanti di Pietrasanta, città toscana gemellata. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di definire i dettagli di una suggestiva iniziativa artistica:

Il progetto: denominato “Città in Dialogo”, prevede la realizzazione di una scultura che sarà del tutto identica per i tre centri urbani coinvolti.

denominato “Città in Dialogo”, prevede la realizzazione di una scultura che sarà del tutto identica per i tre centri urbani coinvolti. L’obiettivo: l’opera verrà posizionata nelle rispettive piazze cittadine, fungendo da simbolo tangibile per rinsaldare il rapporto di amicizia e rimarcare la stretta collaborazione tra le comunità.

I doni istituzionali: da Siudmak a Cesare Saccaggi

La trasferta è stata l’occasione per partecipare all’inaugurazione della prima galleria d’arte di Zduńska Wola, dedicata al noto pittore Wojciech Siudmak, e allo scoprimento di una sua scultura posizionata nella principale piazza cittadina. Una riproduzione di quest’ultima opera è stata donata in segno di stima alla delegazione di Tortona.

Per ricambiare l’ospitalità e, al tempo stesso, promuovere il patrimonio locale, il Comune di Tortona ha donato al Sindaco di Zduńska Wola, Konrad Pokora, una fedele replica di un celebre capolavoro di Cesare Saccaggi, illustre pittore tortonese. L’opera scelta è la “Scena pompeiana. Le tre età della vita”, dipinta nel 1891.

Un gesto che ha suggellato il successo della visita, confermando la volontà delle amministrazioni di valorizzare le rispettive identità culturali e promuovere nuove occasioni di condivisione attraverso il linguaggio universale dell’arte.

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