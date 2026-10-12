Nuovo e drammatico infortunio sul lavoro in provincia nella giornata di lunedì 12 ottobre, il secondo registrato sul territorio a poche ore di distanza dal sinistro avvenuto a Gavi. Questa volta il grave episodio si è verificato a Gabiano, nel territorio del Casalese, dove un uomo di circa 80 anni è rimasto vittima dell’improvviso scoppio di una bombola mentre si trovava al lavoro. A seguito della violenta deflagrazione e delle fiamme, l’anziano ha riportato ustioni gravissime su oltre la metà del corpo, rendendo necessario l’immediato trasporto d’urgenza in elisoccorso verso il centro specializzato Grandi Ustionati del Cto di Torino, dove si trova ora ricoverato in condizioni critiche.

L’esplosione della bombola e i soccorsi in elicottero

L’allarme è scattato immediatamente dopo la violenta esplosione, mobilitando prontamente i soccorsi sanitari e tecnici per prestare le prime cure all’ottantenne:

la deflagrazione improvvisa dell’apparecchiatura ha investito in pieno l’uomo, provocandogli estese e profonde lesioni da fuoco;

il personale sanitario intervenuto ha riscontrato ustioni su oltre il 50% della superficie corporea;

vista l’estrema criticità del quadro clinico, è stato disposto il decollo e l’intervento tempestivo dell’elisoccorso;

il paziente è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice di massima urgenza direttamente all’ospedale specializzato Cto di Torino;

le condizioni dell’uomo restano gravissime a causa dell’estensione dei traumi e delle gravi conseguenze provocate dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco e i rilievi delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono accorse le squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’intera area interessata dalla deflagrazione:

tempestivo intervento dei vigili del fuoco per bonificare la zona, scongiurare il pericolo di ulteriori inneschi o fughe di gas e raffreddare i componenti coinvolti;

presenza delle forze dell’ordine per avviare tutti i rilievi di rito e procedere agli accertamenti previsti dalla legge;

indagini in corso per risalire alle cause che hanno determinato lo scoppio improvviso del contenitore a pressione e verificare l’esatta dinamica del drammatico infortunio.

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