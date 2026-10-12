Grave incidente sul lavoro a Gavi, dove una donna di circa 40 anni è precipitata da un’impalcatura all’interno di un’area di cantiere. A seguito del violento impatto al suolo, la lavoratrice è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Il quadro clinico della quarantenne è apparso subito critico: la donna versa attualmente in gravi condizioni ed è ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri e il personale dello Spresal per avviare tutti gli accertamenti del caso.

La dinamica della caduta e i soccorsi d’urgenza

L’allarme è scattato immediatamente all’interno del cantiere edile subito dopo il drammatico incidente:

la donna, di circa 40 anni d’età, ha perso l’equilibrio precipitando dai ponteggi dell’impalcatura durante lo svolgimento delle attività lavorative;

i presenti hanno allertato i soccorsi sanitari, facendo confluire sul posto il personale del 118;

data l’estrema gravità dei traumi riportati nella caduta, è stato richiesto l’intervento tempestivo dell’elisoccorso;

l’elicottero ha provveduto al rapido trasferimento della ferita verso il presidio ospedaliero Santi Antonio e Biagio di Alessandria;

i medici del nosocomio alessandrino hanno trattenuto la quarantenne in reparto a causa del quadro clinico particolarmente delicato, con prognosi riservata.

Le indagini di Carabinieri e Spresal

Nell’area del cantiere sono scattate le verifiche di legge per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

intervento dei Carabinieri per effettuare i primi rilievi e isolare la zona in cui si è verificata la caduta;

presenza dei tecnici e degli ispettori dello Spresal dell’Asl provinciale, competenti per gli infortuni e le malattie professionali;

approfondimenti tecnici per stabilire le cause che hanno portato al cedimento o alla perdita di equilibrio dall’impalcatura;

verifiche sulla regolarità dei sistemi di protezione individuale e collettiva presenti sul ponteggio al momento dell’infortunio.

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