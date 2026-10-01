Il palcoscenico del teatro Paolo Giacometti di Novi Ligure ha fatto da prestigiosa cornice, nella serata di lunedì 28 settembre, al battesimo ufficiale de I Cinghiali Evo Armofer, nuova e ambiziosa realtà agonistica frutto dell’alleanza strategica tra due società di primo piano del vivaio ciclistico come I Cinghiali Evo e il Pedale Casalese Armofer Casano. L’iniziativa punta a rilanciare e valorizzare il ciclocross giovanile attraverso un programma condiviso che mette al primo posto l’educazione, i valori etici e la maturazione umana dei ragazzi ancor prima del puro riscontro agonistico. All’evento, sostenuto dalla presenza dell’Amministrazione comunale novese con il sindaco Rocchino Muliere e l’assessore Simone Tedeschi, hanno preso parte figure di vertice del ciclismo nazionale ed eccellenze imprenditoriali del settore, svelando un calendario di gare di respiro tricolore e l’organico completo degli atleti al via.

Valori condivisi, formazione e ambizioni sportive

La conduzione della serata è stata affidata allo speaker lecchese Fabio Balbi, che ha chiamato sul palco Luca Colombo, team manager del Pedale Casalese Armofer Casano e medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, insieme a Stefano Bellingeri, direttore sportivo de I Cinghiali Evo. I due responsabili hanno illustrato la visione alla base di questo sodalizio sportivo:

«Abbiamo voluto costruire un progetto nel quale il risultato sportivo sia una conseguenza di un percorso fatto di rispetto, impegno e responsabilità. Prima ancora degli atleti vengono le persone: vogliamo accompagnare i ragazzi nella loro crescita, dando loro gli strumenti per migliorarsi e affrontare ogni esperienza con entusiasmo e consapevolezza».

L’unione punta a garantire un ambiente altamente professionale e attento alla persona: «Unire le forze significa mettere insieme esperienze, competenze ed energie. Vogliamo crescere insieme, senza scorciatoie, rispettando i tempi di ogni ragazzo e valorizzando il lavoro quotidiano. L’impegno sarà la nostra base e la crescita il nostro principale obiettivo».

Una prospettiva che guarda lontano senza perdere il contatto con la realtà: «I sogni devono rimanere nel cassetto il meno possibile, ma per trasformarli in obiettivi servono lavoro, sacrificio e continuità. Non sappiamo dove potrà portarci questo percorso, ma sappiamo come vogliamo affrontarlo: con entusiasmo, rispetto e la voglia di dare ai nostri ragazzi l’opportunità di crescere e provare a raggiungere i propri traguardi».

L’iniziativa ha raccolto il plauso convinto di Fabio Pernigotti, presidente della Federazione Ciclistica Italiana di Alessandria: «I Cinghiali Evo Armofer si presenta, dunque, con un’identità precisa: una squadra nata dall’incontro di due realtà, ma soprattutto un progetto costruito attorno ai giovani e alla volontà di accompagnarli nel loro percorso sportivo».

Gli impegni agonistici nazionali e il supporto tecnico

Nel corso della presentazione sono intervenuti Massimo Ghelfi e Davide Guntri, rispettivamente direttore sportivo e responsabile tecnico del Pedale Casalese, Fabrizio Tacchino, preparatore tecnico de I Cinghiali Evo, e i coordinatori tecnici Giulio Ghezzi e Stefano Balbi. Lo staff tecnico ha confermato che la squadra sarà protagonista nei principali circuiti agonistici, partecipando agli appuntamenti regionali promossi dalla Fci Piemonte, alle tappe di Coppa Italia e ai campionati italiani di ciclocross.

A confermare il prestigio dell’operazione è stata anche la partecipazione di Alessandro e Paolo Guerciotti, storici costruttori e imprenditori del settore ciclo conosciuti a livello mondiale, che hanno ribadito il sostegno tecnico del loro marchio al Team Novi Ligure, simboleggiato dall’esposizione sul palco di tre modelli di biciclette da competizione. Il vernissage ha registrato inoltre il saluto di Angelica Ricchitelli, che ha voluto ringraziare la società prima di cominciare la propria nuova esperienza agonistica su strada nella categoria Junior.

La composizione del roster della squadra

La serata si è chiusa con la passerella ufficiale di tutte le categorie di atleti che vestiranno i colori della formazione:

Esordienti I anno (13 anni): Alberto Cogoni (in prestito dalla Cicloteca);

Alberto Cogoni (in prestito dalla Cicloteca); Esordienti II anno (14 anni): Massimo Bianchi, John Di Marco, Mariocarlo Papa, Thomas Parenti, Francesco Odaglia, Nicolò Vallone (in prestito dal Quiliano);

Massimo Bianchi, John Di Marco, Mariocarlo Papa, Thomas Parenti, Francesco Odaglia, Nicolò Vallone (in prestito dal Quiliano); Allievi I anno (15 anni): Alessandro Balbi, Lorenzo Moccagatta, Tommaso Pegoraro, Pietro Bianchi, Samuele Sparaventi (in prestito dalla Cicloteca);

Alessandro Balbi, Lorenzo Moccagatta, Tommaso Pegoraro, Pietro Bianchi, Samuele Sparaventi (in prestito dalla Cicloteca); Allievi II anno: Davide Ghezzi, Nicolò Maglietti, Davide Semino, Giuseppe Marti;

Davide Ghezzi, Nicolò Maglietti, Davide Semino, Giuseppe Marti; Juniores: Tommaso Fossati;

Tommaso Fossati; Settore femminile (quote rosa): Sofia Longo (Esordienti II anno, in prestito dalla Uà), Ester Colombino (Esordienti II anno, in prestito dal Quiliano), Matilda Fossati (Allievi I anno), Anna Mombello (Allievi II anno).

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