Un consistente scarico abusivo di rifiuti speciali e ingombranti avvenuto in via Massarenti, nel cuore della zona industriale di Casale Monferrato, non è rimasto impunito grazie alle indagini tempestive della Polizia Locale. L’episodio, risalente allo scorso 2 settembre, è stato ricostruito nei dettagli partendo dalla segnalazione dell’azienda Cosmo e dall’analisi certosina dei varchi della videosorveglianza cittadina, che ha permesso di intercettare l’autocarro utilizzato per il trasporto illecito e denunciarne il proprietario all’autorità giudiziaria. L’uomo, oltre a dover rispondere del reato ambientale, è stato costretto a raccogliere tutto il materiale scaricato a bordo strada e a conferirlo regolarmente al centro di raccolta autorizzato.

Il blitz in via Massarenti e i materiali abbandonati

L’intervento degli agenti del Comando di Polizia Locale è scattato immediatamente dopo l’avviso inoltrato da Cosmo riguardante una discarica a cielo aperto creata a margine della carreggiata stradale. Durante il sopralluogo sul posto, le forze dell’ordine hanno accertato la presenza di una notevole quantità di scarti eterogenei:

vecchi arredi e mobili dismessi;

rifiuti speciali ed elettrodomestici, tra cui un frigorifero;

porzioni di serramenti;

svariati sacchi colmi di spazzatura indifferenziata.

La videosorveglianza incastra il responsabile: scatta la denuncia

La svolta investigativa è arrivata grazie agli occhi elettronici posizionati nell’area industriale. Gli operatori hanno passato al setaccio le immagini registrate dagli impianti di sicurezza, riuscendo a isolare il passaggio del mezzo pesante utilizzato per lo scarico e a risalire alla targa.

Il proprietario del veicolo, identificato quale presunto autore dell’illecito, è un cittadino comunitario residente a Casale Monferrato, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia. Nei suoi confronti è scattato il deferimento alla magistratura per la violazione dell’articolo 255 del Testo Unico dell’Ambiente. Gli agenti gli hanno imposto l’obbligo di recuperare nell’immediato tutti i rifiuti e di trasferirli, sotto stretta vigilanza, presso la piattaforma ecologica di Cosmo per il corretto smaltimento.

Il plauso dell’Amministrazione comunale

L’operazione condotta a tutela dell’ambiente urbano ha raccolto l’apprezzamento della giunta casalese.

L’Assessore all’Ambiente, Gigliola Fracchia, sottolinea l’efficacia del dispositivo di monitoraggio: «L’attività svolta dalla Polizia Locale dimostra l’importanza dei controlli e degli strumenti di videosorveglianza nel contrasto all’abbandono dei rifiuti. Il contrasto a questi comportamenti prosegue attraverso un’attività costante di controllo del territorio e in questo caso è stato possibile individuare il mezzo utilizzato e risalire al presunto responsabile, assicurando anche il recupero dei rifiuti e il loro corretto conferimento».

A ribadire la linea di rigore contro il degrado è intervenuto anche il Vice Sindaco Luca Novelli: «L’abbandono incontrollato dei rifiuti rappresenta un comportamento che incide sul decoro e sulla corretta gestione del territorio. L’intervento della Polizia Locale ha consentito di ricostruire quanto accaduto e di arrivare all’identificazione del presunto responsabile, oltre a garantire il ripristino dell’area attraverso il recupero e il regolare smaltimento dei materiali».

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