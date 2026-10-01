Un autunno all’insegna della fantasia, della scoperta e della passione per i libri attende i giovani lettori e le loro famiglie a Casale Monferrato. Per tutto il mese di ottobre 2026, la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati” mette in campo una ricca programmazione di attività culturali che spaziano dai laboratori di orticoltura alle letture animate, fino a pedalate naturalistiche, workshop artistici dedicati al Giappone, lezioni di fumetto e incontri educativi con gli amici a quattro zampe. Un ventaglio di proposte pensato per stimolare la creatività dei bambini e avvicinarli in modo attivo e divertente al mondo della lettura e della condivisione.

Dalle zucche di Halloween alle letture animate e la “Bibliobicicletta”

Il percorso delle iniziative si snoda lungo diverse settimane toccando tematiche molteplici:

Giovedì 8 ottobre (ore 17:00): tornano nelle sale della biblioteca i laboratori orticoli guidati dal Prof. Giovanni Ganora con l’incontro “Zucche e zucchette”, dedicato all’ortaggio simbolo dell’autunno tra spiegazioni, curiosità e una prova pratica finale;

tornano nelle sale della biblioteca i laboratori orticoli guidati dal Prof. Giovanni Ganora con l’incontro “Zucche e zucchette”, dedicato all’ortaggio simbolo dell’autunno tra spiegazioni, curiosità e una prova pratica finale; Martedì 13 ottobre e giovedì 15 ottobre (ore 17:00): spazio a “Abbracciati dalle storie”, ciclo di letture ad alta voce condivise con le lettrici e i lettori del gruppo “Nati per Leggere con i raccontastorie”;

spazio a “Abbracciati dalle storie”, ciclo di letture ad alta voce condivise con le lettrici e i lettori del gruppo “Nati per Leggere con i raccontastorie”; Domenica 18 ottobre (ritrovo ore 10:00, partenza ore 10:30): appuntamento nella zona imbarcadero del Lungo Po con la “Bibliobicicletta”, pedalata per famiglie su sentieri sterrati e boschivi promossa in collaborazione con FIAB Monferrato, arricchita da una lettura a tema, la presenza di una guida e un ristoro conclusivo (casco obbligatorio e quota assicurativa richiesta).

La cultura giapponese al Castello e la creatività

In concomitanza con la mostra “Kochō, eleganti metamorfosi”, allestita al Castello del Monferrato fino al 22 novembre 2026, la biblioteca promuove in sinergia con l’Associazione Yamato una serie di laboratori a tema Giappone presso il Salone Marescalchi:

Martedì 10 ottobre e martedì 10 novembre (ore 17:00): “Kochō, Farfalle a colori”;

“Kochō, Farfalle a colori”; Giovedì 29 ottobre (ore 17:00): “Origami farfalla” insieme a Yuki Nagai;

“Origami farfalla” insieme a Yuki Nagai; Giovedì 5 novembre (ore 17:00): laboratorio “Teru Teru Bozu” guidato da Silvia Miglietta;

laboratorio “Teru Teru Bozu” guidato da Silvia Miglietta; Giovedì 22 ottobre (ore 17:00): presso la sede della biblioteca tornerà lo “Spazio creatività” con un “Laboratorio da Brivido!” dedicato alla realizzazione di lavoretti e scherzi in vista di Halloween.

Fumetti, relazione con gli animali e progetti con le scuole

Il programma si completa verso la fine del mese con ulteriori appuntamenti formativi ed educativi:

Domenica 25 ottobre (dalle 15:30 alle 17:30): “Fumettista per un giorno” con la Mr. Wolf Academy, laboratorio gratuito per ragazzi dai 6 agli 11 anni per confrontare il manga con il fumetto occidentale e disegnare la propria prima tavola insieme all’illustratore Andrea Scarrone (prenotazioni via mail a edizioni.mrwolf@gmail.com o al recapito 346 1703841);

“Fumettista per un giorno” con la Mr. Wolf Academy, laboratorio gratuito per ragazzi dai 6 agli 11 anni per confrontare il manga con il fumetto occidentale e disegnare la propria prima tavola insieme all’illustratore Andrea Scarrone (prenotazioni via mail a edizioni.mrwolf@gmail.com o al recapito 346 1703841); Martedì 27 ottobre (ore 17:00): incontro gratuito (prenotazione obbligatoria per bambini dai 4 agli 11 anni) con i professionisti e i cani dell’Associazione Un cane per sorridere ETS di Mirabello per imparare la corretta comunicazione con gli animali e sperimentare i benefici degli Interventi Assistiti con gli Animali;

incontro gratuito (prenotazione obbligatoria per bambini dai 4 agli 11 anni) con i professionisti e i cani dell’Associazione Un cane per sorridere ETS di Mirabello per imparare la corretta comunicazione con gli animali e sperimentare i benefici degli Interventi Assistiti con gli Animali; Fino al 30 ottobre: prosegue il progetto “Favoleggiando, girovagando”, con un fitto calendario di visite scolastiche in biblioteca e letture itineranti all’interno dei plessi del Sistema Bibliotecario del Monferrato.

Modalità di partecipazione, orari e contatti utili

Tutte le iniziative, salvo dove diversamente specificato, sono ad accesso gratuito e con materiali messi a disposizione direttamente dalla biblioteca. Per partecipare è sempre richiesta la prenotazione:

Email per iscrizioni: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it;

biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it; Recapiti telefonici: 0142 444302 oppure 0142 444308.

Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2026 e fino al 31 maggio 2027, la struttura osserverà il seguente orario di apertura: dal martedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 18:00 (con aperture mattutine riservate su prenotazione alle scuole per visite e laboratori) e il sabato mattina dalle ore 9:00 alle 12:00.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!