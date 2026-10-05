Il Comune di Diano Marina rafforza le proprie azioni a tutela dell’efficienza energetica e del corretto funzionamento dell’illuminazione pubblica cittadina attraverso l’operatività della figura dell’Energy Manager. Il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Demanio e Patrimonio ha formalizzato i passaggi gestionali per affidare le attività di monitoraggio e consulenza specialistica alla società iNergy Società tra Professionisti S.r.l., con sede a Brescia. Il compito degli esperti sarà quello di sovrintendere alle prestazioni, ai consumi e ai servizi connessi nell’ambito dell’appalto per l’illuminazione gestito dalla società City Green Light S.r.l., garantendo una supervisione tecnica puntuale e una gestione sostenibile degli impianti su tutto il territorio comunale.

Il ruolo dell’Energy Manager per l’illuminazione pubblica

La supervisione degli impianti di pubblica illuminazione richiede competenze analitiche mirate a ottimizzare i rendimenti, contenere gli sprechi e verificare che gli standard contrattuali vengano rispettati scrupolosamente.

La consulenza specialistica attivata dal Comune comprende:

il controllo e la verifica delle prestazioni previste dalla convenzione nazionale Consip Servizio Luce 4 (Lotto 5);

il monitoraggio continuo dei consumi energetici e dei servizi opzionali connessi alla rete cittadina;

l’analisi tecnica e lo storico dei flussi energetici e degli interventi svolti sugli impianti luminosi;

il supporto strategico agli uffici comunali nell’individuazione di soluzioni per il risparmio energetico e la sostenibilità urbana.

L’iter del Settore Lavori Pubblici e la società incaricata

Il provvedimento è stato perfezionato dalla responsabile del Settore V, l’ingegner Elena Muscarella, consentendo la piena operatività per le attività di controllo previste.

L’incarico professionale vede come referente la società bresciana iNergy Società tra Professionisti S.r.l. (con sede legale in via Aldo Moro 4), che affiancherà la struttura municipale nelle verifiche tecniche sull’operato del gestore del servizio, City Green Light S.r.l., per assicurare alla cittadinanza un’infrastruttura di illuminazione moderna, sicura e costantemente verificata.

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