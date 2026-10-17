Diano Marina archivia da assoluta protagonista la sua partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini, confermandosi punto di riferimento per la promozione del Golfo Dianese e della Riviera dei Fiori all’interno di una spedizione regionale ligure che ha chiuso la tre giorni fieristica con numeri da record. Dopo l’apertura ufficiale che ha visto il sindaco Cristiano Za Garibaldi e l’assessore al Turismo Luca Spandre tagliare il nastro dello spazio “Lamialiguria” insieme all’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e all’assessore piemontese Paolo Bongioanni, il bilancio complessivo certifica il successo della strategia di rete tra enti locali e operatori privati. Tra il 14 e il 16 ottobre la presenza ligure alla 63ª edizione della rassegna riminese ha totalizzato ben 900 incontri commerciali programmati, nove conferenze tutte esaurite e una vetrina d’eccellenza per la destagionalizzazione dell’offerta.

Il ruolo di Diano Marina e il taglio del nastro inaugurale

La partecipazione della città degli aranci alla principale fiera italiana del turismo ha segnato un momento strategico per consolidare il dialogo con i mercati e valorizzare le peculiarità del territorio:

presenza diretta del sindaco Cristiano Za Garibaldi e dell’assessore al Turismo Luca Spandre all’interno del padiglione promozionale della Regione Liguria;

taglio del nastro inaugurale dello spazio espositivo “Lamialiguria” condiviso con l’assessore regionale al Turismo del Piemonte Paolo Bongioanni e con l’assessore regionale Luca Lombardi;

sinergia e collaborazione attiva con buyer internazionali, operatori della filiera ricettiva, istituzioni e professionisti dell’accoglienza;

impegno mirato a tessere relazioni commerciali per rafforzare l’attrattività turistica del Golfo Dianese.

Sulla trasferta riminese e sul valore della cooperazione territoriale, il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha sottolineato:

«Ieri al TTG di Rimini con Luca Spandre, nel padiglione di Regione Liguria, abbiamo avuto l’opportunità di condividere un momento importante per il turismo e per la promozione del nostro territorio. Un’occasione di confronto e collaborazione con operatori, istituzioni e realtà del settore, per costruire nuove opportunità e valorizzare sempre di più le nostre eccellenze. Un ringraziamento particolare all’assessore regionale al Turismo del Piemonte Paolo Bongioanni e all’assessore Luca Lombardi, insieme ai quali abbiamo tagliato il nastro dello stand Lamialiguria. Il turismo cresce quando i territori fanno rete».

I numeri del successo ligure al TTG Travel Experience

Il padiglione regionale ha registrato un’affluenza costante durante l’intero arco della manifestazione fieristica, animata da incontri d’affari e presentazioni:

Incontri B2B: 900 appuntamenti commerciali programmati da 30 operatori turistici liguri in rappresentanza di costa ed entroterra, a cui si sono aggiunti i colloqui presso i tre desk dedicati a Comune di Genova, Riviera dei Fiori e Ligurian Riviera;

900 appuntamenti commerciali programmati da 30 operatori turistici liguri in rappresentanza di costa ed entroterra, a cui si sono aggiunti i colloqui presso i tre desk dedicati a Comune di Genova, Riviera dei Fiori e Ligurian Riviera; Conferenze ed eventi: 9 conferenze stampa ospitate nell’area incontri, tutte sold out, con 42 relatori coinvolti e circa 500 partecipanti complessivi;

9 conferenze stampa ospitate nell’area incontri, tutte sold out, con 42 relatori coinvolti e circa 500 partecipanti complessivi; La cornice internazionale: la 63ª edizione del TTG ha contato 2.800 brand espositori, 1.000 buyer da 75 Paesi su 28 padiglioni e 140 mila metri quadrati di superficie espositiva;

la 63ª edizione del TTG ha contato 2.800 brand espositori, 1.000 buyer da 75 Paesi su 28 padiglioni e 140 mila metri quadrati di superficie espositiva; Serata “Welcome to Liguria”: oltre 300 ospiti intervenuti all’evento inaugurale del 14 ottobre, curato dal consorzio Liguria Together con Regione Liguria, Gruppo Cozzi Parodi, Igea Group Ristorazione e Consorzio Turistico Sestri Levante In.

Gusto ed eccellenze: showcooking e prodotti tipici

L’offerta ligure ha conquistato l’interesse del pubblico anche attraverso un fitto programma di valorizzazione enogastronomica:

due showcooking curati da chef stellati;

dimostrazione dal vivo della preparazione del tradizionale pesto al mortaio con degustazione finale;

laboratorio tematico dedicato all’olio extravergine di oliva DOP della Riviera Ligure;

tre sessioni di showdrinking con cocktail preparati utilizzando esclusivamente le tipicità del territorio;

visita istituzionale del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che ha fatto tappa allo stand ligure per degustare i prodotti locali.

Le parole dell’assessore regionale Luca Lombardi

A tracciare il bilancio politico e promozionale della kermesse è l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha espresso grande soddisfazione per i riscontri ottenuti:

«Chiudiamo questi tre giorni con grande soddisfazione, perché i numeri raccontano una partecipazione straordinaria e, soprattutto, un sistema turistico ligure che ha saputo presentarsi unito. Avere 30 operatori del nostro territorio, 900 incontri programmati e tutte le conferenze al completo significa aver costruito uno spazio capace di suscitare interesse e favorire il confronto. Il TTG è un appuntamento fondamentale per incontrare i mercati, sviluppare relazioni e offrire nuove opportunità alle nostre imprese. È proprio questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare: rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato e valorizzare, insieme, tutto ciò che la Liguria può offrire».

L’assessore ha infine evidenziato la traiettoria per il futuro del comparto:

«Il risultato più importante che portiamo a casa da Rimini è proprio questo: la capacità di lavorare insieme e di raccontare una Liguria ricca di esperienze, identità e opportunità. In questi giorni abbiamo parlato di turismo accessibile, di borghi e di entroterra, di innovazione, di cinema e di valorizzazione delle nostre tradizioni. Ma soprattutto abbiamo incontrato persone, operatori e professionisti interessati a conoscere e promuovere il nostro territorio. Il mare resta una delle nostre grandi eccellenze, ma la Liguria ha molto di più da offrire. Ora il nostro impegno è trasformare i contatti e le relazioni costruite al TTG in nuove occasioni di crescita, per rendere la nostra regione sempre più competitiva e attrattiva 365 giorni l’anno».