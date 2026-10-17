Basta oltrepassare il cartello di confine del Comune di Alessandria per imbattersi in marcate oscillazioni del mercato residenziale, dove per la stessa tipologia abitativa si riscontrano variazioni percentuali significative nel raggio di pochi chilometri. Un’analisi comparativa condotta dalla piattaforma Quadrivo, parametrata su un appartamento tipo di ottanta metri quadri ed elaborata sui dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, fotografa l’andamento delle compravendite in cinquantatré centri dell’hinterland alessandrino. Lo studio evidenzia come, tra i quindici Comuni confinanti con il capoluogo, ben undici risultino più accessibili economicamente, guidati da Sale e San Salvatore Monferrato con ribassi fino a quasi un quarto, mentre solo quattro presentano quotazioni superiori a quelle cittadine.
I Comuni direttamente confinanti con il capoluogo
Prendendo come riferimento un immobile residenziale di ottanta metri quadri nel territorio di Alessandria, il quadro nei municipi di prima cintura evidenzia un netto divario tra le diverse direttrici:
- Sale: distante 13 chilometri, registra quotazioni inferiori del 24% rispetto ad Alessandria;
- San Salvatore Monferrato: a 12 chilometri di distanza, segna valori del 23% in meno;
- Castelletto Monferrato: a 9 chilometri, presenta un calo del 12%;
- Solero: distante 12 chilometri, si attesta sul 9% in meno;
- Montecastello: a 6 chilometri dalla città, registra il 6% in meno;
- Bosco Marengo, Castellazzo Bormida, Frugarolo, Oviglio e Pecetto di Valenza: situati tra i 7 e i 15 chilometri di distanza, presentano tutti valori inferiori del 5%;
- Alluvioni Piovera: a 11 chilometri dal capoluogo, segna un 2% in meno;
- Valenza: a 11 chilometri, si posiziona al 6% in più rispetto ai valori del capoluogo;
- Tortona: a 16 chilometri di distanza, fa segnare quotazioni superiori del 9%;
- Quargnento: a 13 chilometri, registra un incremento dell’11%;
- Pietra Marazzi: ad appena 4 chilometri dal centro cittadino, risulta il più costoso della prima cerchia con un valore superiore del 18%.
La seconda fascia: le oscillazioni nei centri limitrofi
Ampliando l’indagine ai centri che confinano con la prima corona attorno al capoluogo, la forbice dei valori si allarga ulteriormente:
- I centri con quotazioni inferiori ad Alessandria: Pomaro Monferrato (-26% a 17 km), Pontecurone (-20% a 24 km), Bozzole e Giarole (-18% a 17 km), Carbonara Scrivia (-15% a 18 km), Spineto Scrivia (-14% a 20 km), Bassignana (-12% a 13 km), Carezzano (-12% a 23 km), Felizzano (-12% a 17 km), Paderna (-12% a 21 km), Castelnuovo Scrivia (-11% a 20 km), Gamalero (-11% a 16 km), Incisa Scapaccino (-11% a 23 km), Fubine Monferrato (-6% a 18 km), Guazzora (-6% a 20 km), Isola Sant’Antonio (-6% a 21 km), Mirabello Monferrato (-6% a 16 km), Viguzzolo (-5% a 22 km), Villalvernia (-5% a 20 km), Castelspina (-3% a 14 km), Fresonara (-3% a 15 km), Lu e Cuccaro Monferrato (-3% a 16 km), Predosa (-3% a 18 km) e Sarezzano (-3% a 23 km);
- Valori allineati alla città: Frascaro, distante 15 chilometri, presenta quotazioni equivalenti a quelle del capoluogo;
- I centri con quotazioni superiori ad Alessandria: Pozzolo Formigaro (+2% a 16 km), Borgoratto Alessandrino (+3% a 14 km), Casal Cermelli (+3% a 11 km), Bergamasco (+5% a 18 km), Carentino (+5% a 17 km), Masio (+5% a 19 km), Rivarone (+5% a 8 km), Basaluzzo (+6% a 17 km), Novi Ligure (+8% a 20 km), Villaromagnano (+9% a 21 km), Suardi (+15% a 14 km), Torre Beretti e Castellaro (+23% a 18 km) e Frascarolo (+26% a 14 km).
Metodologia di rilevazione e consultazione dei dati
L’elaborazione statistica offre una panoramica omogenea fondata su parametri ufficiali:
- Parametri di riferimento: calcolo effettuato sul valore centrale delle quotazioni fornite dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, relative al secondo semestre 2025 per la categoria delle abitazioni civili;
- Criteri territoriali: confini municipali desunti dalle cartografie ufficiali ISTAT e distanze calcolate in linea d’aria tra i Municipi;
- Piattaforma di consultazione: l’intero studio, comprensivo delle schede dei cinquantatré Comuni dell’area alessandrina, è consultabile online sul portale Quadrivo all’indirizzo web https://quadrivo.it/prezzi-case/fuori-citta/alessandria.