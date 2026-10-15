Proseguono a pieno ritmo a Diano Marina le opere dedicate all’edilizia scolastica e ai servizi per l’infanzia con un nuovo passaggio formale per il cantiere di via Gioacchino Rossini. Il Settore Lavori Pubblici del Comune ha approvato il primo Stato di Avanzamento Lavori relativo agli interventi di sistemazione e completamento di tutta l’area circostante il nuovo edificio destinato ad asilo nido. Il provvedimento municipale dà atto della regolare esecuzione delle lavorazioni svolte secondo il cronoprogramma stabilito e dispone la liquidazione della prima tranche delle prestazioni eseguite dall’impresa affidataria. L’intervento rappresenta un tassello cruciale per consegnare alla comunità dianese una struttura moderna, sicura e dotata di spazi esterni pienamente fruibili e riqualificati a misura di bambino.

L’appalto e i dettagli dell’intervento in via Rossini

L’intervento rientra nella programmazione delle opere pubbliche comunali e riguarda la rifinitura e l’allestimento delle pertinenze esterne del polo per l’infanzia:

Oggetto dei lavori: completamento dell’area circostante il nuovo edificio destinato ad asilo nido in via G. Rossini;

completamento dell’area circostante il nuovo edificio destinato ad asilo nido in via G. Rossini; Codici identificativi dell’opera: CUP E15E25000790004 e CIG B9D92D4914;

CUP E15E25000790004 e CIG B9D92D4914; Impresa affidataria: Consorzio Stabile del Mediterraneo Soc. Cons. a r.l., con sede legale in via dei Mille a Napoli;

Consorzio Stabile del Mediterraneo Soc. Cons. a r.l., con sede legale in via dei Mille a Napoli; Data di consegna dei lavori: 5 febbraio 2026, con verbale sottoscritto senza riserve da parte della ditta esecutrice;

5 febbraio 2026, con verbale sottoscritto senza riserve da parte della ditta esecutrice; Stipula del contratto d’appalto: repertoriata in data 11 febbraio 2026.

Contabilità, verifiche tecniche e conformità del primo SAL

Il via libera agli atti contabili è avvenuto al termine delle verifiche di conformità condotte dai tecnici incaricati della gestione del cantiere:

Direzione dei lavori: curata dall’ingegnere Eleonora Bertolotto, che ha redatto la contabilità e attestato il regolare svolgimento delle opere relative al SAL numero 1;

curata dall’ingegnere Eleonora Bertolotto, che ha redatto la contabilità e attestato il regolare svolgimento delle opere relative al SAL numero 1; Documentazione tecnica approvata: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro e stato di avanzamento delle opere;

libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro e stato di avanzamento delle opere; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ingegnere Elena Muscarella, che ha verificato la regolarità delle prestazioni ed emesso il relativo certificato di pagamento;

ingegnere Elena Muscarella, che ha verificato la regolarità delle prestazioni ed emesso il relativo certificato di pagamento; Fatturazione e liquidazione: autorizzato il pagamento della fattura numero 310 emessa dall’impresa appaltatrice a seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti dal capitolato contrattuale;

autorizzato il pagamento della fattura numero 310 emessa dall’impresa appaltatrice a seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti dal capitolato contrattuale; Regolarità contributiva: accertata la piena conformità degli obblighi previdenziali e assistenziali dell’azienda esecutrice tramite DURC con validità fino al 30 gennaio 2027.