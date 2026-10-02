SABATO 3 OTTOBRE

Tortona: torna la Passeggiata della Salute. Ritrovo: ore 9:00 presso il Palazzetto Uccio Camagna, situato in corso Alessandria 1; Partenza: fissata per le ore 9:30; Tappa intermedia: sosta in piazza Duomo con sessione di stretching muscolare guidata dai professionisti della Palestra Kinesi; Arrivo: Parco Castello, dove saranno allestite postazioni per screening medici gratuiti e raccomandazioni personalizzate a cura della dietista.

Tortona: dalle 15 alle 18 in piazza Duomo si svolgerà la “Giornata del Volontariato”

Tortona: dalle ore 16:00 alle 18:00, Palazzo Guidobono a Tortona ospiterà l’evento “Reading Party – tra libri, musica e chiacchiere!”, un’iniziativa pensata per offrire agli appassionati di letteratura un pomeriggio rilassante da trascorrere in compagnia di altri lettori. L’incontro rappresenta un’occasione informale per condividere il piacere della lettura, ascoltare buona musica e scambiare opinioni in un’atmosfera accogliente. L’evento si terrà in Piazza Aristide Arzano 1 a Tortona ed è organizzato in collaborazione con la Libreria Namastè Book and Coffee e Palazzo Guidobono.

Tortona: festa degli animali. In occasione della ricorrenza di San Francesco, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 Tortona dedica un intero fine settimana al mondo animale con l’Open Day del Canile cittadino e la tradizionale benedizione degli animali in Piazza Duomo. Sabato 3 e domenica 4 ottobre: Dalle ore 10:00 alle 17:00, porte aperte presso il Canile di Tortona per visitare la struttura, conoscere gli ospiti a quattro zampe e approfondire le attività dei volontari.

Tortona: fino al 17 ottobre presso la Biblioteca Civica in via Ammiraglio Mirabello mostra di Salvo Vex, nato a Basaluzzo nel 1961, si è formato presso il Liceo Artistico Statale di Genova e si è successivamente specializzato nella decorazione su intonaco e nell’affresco presso la Scuola Edile di Alessandria, partecipando anche al restauro del colonnato del Castello di Marengo. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose esposizioni e realizzato mostre personali e le sue opere sono presenti su piattaforme internazionali come Saatchi Art e Artmajeur. Nelle sue opere l’osservazione del paesaggio diventa un pretesto per esplorare la luce, la materia e le emozioni, trasformando la realtà in una visione intima e personale sospesa tra figurazione e astrazione.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Viguzzolo: alle ore 17:00, la Sala Consigliare del Municipio di Viguzzolo ospiterà la presentazione ufficiale del libro che raccoglie i racconti finalisti del prestigioso concorso letterario #giallialessandrini2026, intitolato al Premio Pierluigi Omodeo. L’evento, promosso dalla Biblioteca Civica di Viguzzolo in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Sistema Bibliotecario Tortonese, punterà i riflettori su trame avvincenti e atmosfere misteriose ambientate nello splendido scenario paesaggistico tra la Val Borbera e la Val Curone.

Castelnuovo Scrivia: alle ore 21:00, la Sala Pessini di Castelnuovo Scrivia ospita lo spettacolo teatrale “La tecnica della mummia”, tratto da Difensore d’ufficio di John Mortimer e vincitore della tredicesima edizione del premio Scintille dedicato alle nuove creatività della scena italiana. Trama e dettagli dello spettacolo: La storia: la pièce racconta il dialogo pungente e surreale tra un detenuto accusato dell’omicidio della propria moglie e il suo avvocato d’ufficio, eternamente sconfitto in tribunale. I temi: due solitudini socialmente distanti che simulano un processo immaginario nel tentativo di vincere almeno una volta nella vita, scoprendo che la vera vittoria risiede nell’incontro di anime e nella fiducia reciproca che nasce tra loro, tra battute sferzanti e momenti di profonda tenerezza.

Pontecurone: XVII edizione di “Autunniamo”, la tradizionale manifestazione promossa dal Comitato Autunniamo, dal Comune e dalle associazioni locali. Per il 2026 l’evento si presenta con lo slogan “Ponte… IN BALLO! Ritmo, sapori… e siamo in festa!”, scegliendo il ballo come filo conduttore per raccontare l’incontro, la festa e il senso di comunità. Il ballo viene proposto come linguaggio universale e gesto semplice di partecipazione, capace di unire generazioni e fare da ponte tra la memoria delle danze popolari e la curiosità per i balli moderni. Le vie del centro e le piazze del paese ospiteranno momenti dedicati alle danze del territorio, esibizioni, incontri con gruppi ospiti e occasioni di coinvolgimento attivo per ogni fascia d’età, il tutto affiancato dalle proposte legate ai sapori e alle tradizioni locali.

DOMENICA 3 OTTOBRE

Tortona: dalle 15 alle 19 apre gratis al pubblico Casa Barabino con lo studio del pittore nell’omonima via.

Tortona: festa degli animali. Ore 10:30: Santa Messa presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Ore 11:00: Benedizione degli animali sul sagrato della Cattedrale in Piazza Duomo.

Tortona: fino al 17 ottobre presso la Biblioteca Civica in via Ammiraglio Mirabello mostra di Salvo Vex, nato a Basaluzzo nel 1961, si è formato presso il Liceo Artistico Statale di Genova e si è successivamente specializzato nella decorazione su intonaco e nell’affresco presso la Scuola Edile di Alessandria, partecipando anche al restauro del colonnato del Castello di Marengo. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose esposizioni e realizzato mostre personali e le sue opere sono presenti su piattaforme internazionali come Saatchi Art e Artmajeur. Nelle sue opere l’osservazione del paesaggio diventa un pretesto per esplorare la luce, la materia e le emozioni, trasformando la realtà in una visione intima e personale sospesa tra figurazione e astrazione.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Pontecurone: XVII edizione di “Autunniamo”, la tradizionale manifestazione promossa dal Comitato Autunniamo, dal Comune e dalle associazioni locali. Per il 2026 l’evento si presenta con lo slogan “Ponte… IN BALLO! Ritmo, sapori… e siamo in festa!”, scegliendo il ballo come filo conduttore per raccontare l’incontro, la festa e il senso di comunità. Il ballo viene proposto come linguaggio universale e gesto semplice di partecipazione, capace di unire generazioni e fare da ponte tra la memoria delle danze popolari e la curiosità per i balli moderni. Le vie del centro e le piazze del paese ospiteranno momenti dedicati alle danze del territorio, esibizioni, incontri con gruppi ospiti e occasioni di coinvolgimento attivo per ogni fascia d’età, il tutto affiancato dalle proposte legate ai sapori e alle tradizioni locali.

Sale: il Comune di Sale organizza la 4ª Giornata Ecologica «Prendiamoci cura del nostro paese», un’iniziativa di volontariato ambientale aperta a tutta la cittadinanza e alle associazioni del territorio. L’appuntamento per il ritrovo è fissato per le ore 14:00 in Piazza Garibaldi, dove l’intera cittadinanza, le famiglie, i pensionati e le associazioni del territorio sono invitati a partecipare muniti di guanti e calzature adatte. L’evento intende unire le forze di tutta la comunità per fare rete contro la maleducazione e l’inciviltà, impegnandosi concretamente nella pulizia dei parchi, delle vie del paese, dei fossi e delle aree di campagna.