Notte di paura e violenza nel cuore di Alessandria, dove una brutale aggressione a scopo di rapina si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di due uomini, di 25 e 36 anni, da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile. L’episodio si è consumato intorno all’una di notte nei pressi di piazza della Gambarina, dove un giovane è stato ferito alla testa con una bottiglia di vetro spezzata per sottrargli la bicicletta elettrica. La tempestiva reazione dei militari dell’Arma ha permesso di intercettare e bloccare i due fuggitivi poco dopo in via Verona, recuperare la refurtiva e assicurare i responsabili alla giustizia, per i quali il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’aggressione in piazza e la fuga con il mezzo rubato

L’allarme è scattato quando una pattuglia della Radiomobile in servizio notturno è stata richiamata dalla vittima:

intorno all’una di notte una “Gazzella” in transito in piazza della Gambarina è stata fermata da un giovane visibilmente scosso e con ferite al capo;

il ragazzo ha raccontato di essere stato avvicinato da due individui e colpito violentemente alla testa con una bottiglia di vetro rotta;

gli aggressori si sono impossessati della sua bicicletta elettrica, allontanandosi rapidamente lungo le vie limitrofe in direzione di via Guasco;

i sanitari del 118 sono giunti immediatamente sul posto per prestare le prime cure all’aggredito, riscontrando fortunatamente lesioni lievi.

L’inseguimento in via Verona e la violenza contro i militari

Le ricerche immediate avviate nell’area circostante hanno consentito di chiudere il cerchio attorno ai due malviventi nel giro di pochissimi minuti:

i Carabinieri hanno rintracciato e bloccato i sospettati in via Verona, mentre uno di loro viaggiava ancora a bordo della bici elettrica appena sottratta;

i due fermati, in evidente stato di ubriachezza, hanno reagito con estrema aggressività durante le procedure di identificazione;

nel tentativo di aprirsi un varco e darsi alla fuga, hanno minacciato e spintonato i carabinieri, reiterando la condotta violenta anche una volta condotti negli uffici del Comando;

la bicicletta elettrica è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario al termine degli atti formali.

Le accuse contestate e il trasferimento in carcere

Per il 25enne e il 36enne sono scattati provvedimenti restrittivi immediati:

arresto in flagranza con l’accusa di rapina aggravata in concorso;

deferimento contestuale in stato di libertà per resistenza e violenza a pubblico ufficiale;

trasferimento immediato presso la casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria su disposizione dell’Autorità Giudiziaria;

applicazione della misura della custodia cautelare in carcere decisa dal GIP del Tribunale di Alessandria all’esito dell’udienza di convalida.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!