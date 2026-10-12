Diano Marina pianifica con largo anticipo il proprio evento principe e rilancia in grande stile con un percorso promozionale lungo sei mesi che anticipa la primavera. La quattordicesima edizione di “Aromatica – Profumi e Sapori della Riviera Ligure”, dedicata a erbe aromatiche, olio, vino e dieta mediterranea, andrà in scena dal 7 al 9 maggio 2027, ma il cammino partirà già a novembre 2026 grazie al progetto itinerante “Aromatica Off”, curato dalla Società Gestioni Municipali Spa in sinergia con il Comune di Diano Marina. L’iniziativa punta a sostenere il commercio e gli operatori dell’accoglienza, spingendo la visibilità dell’intero comprensorio dianese ben oltre i confini regionali attraverso degustazioni, laboratori, campagne mirate e contatti diretti sui mercati esteri.

Il tour di “Aromatica Off” e le tappe promozionali

Il cartellone di promozione strategica prenderà il via tra novembre 2026 e aprile 2027 con una serie di appuntamenti e campagne di visibilità:

allestimento di uno stand istituzionale a Imperia in occasione della rassegna “OliOliva”, in programma dal 6 all’8 novembre 2026;

realizzazione di nuovo materiale informativo e promozionale coordinato;

campagne di affissione durante le festività natalizie e in concomitanza con i primi ponti primaverili;

attività mirate di pubbliche relazioni e sviluppo di nuove partnership commerciali e istituzionali.

Laboratori sul territorio, experience e mercati esteri

Il progetto si articola anche attraverso un intenso programma di iniziative diffuse nel tessuto cittadino per coinvolgere operatori, residenti e turisti:

corsi, laboratori, degustazioni e appuntamenti tematici con chef ed esperti di settore all’interno delle attività locali, in stretta sinergia con le associazioni di categoria;

sviluppo di una rete di “experience” turistiche legate alle produzioni tipiche e alla ricettività del comprensorio;

contatti con tour operator, agenzie di viaggio e aziende di trasporto per attrarre comitive e gruppi organizzati;

azioni di promozione e marketing turistico rivolte a Francia e Svizzera;

inserimento nel calendario cittadino di nuove iniziative incentrate su benessere, cucina e tipicità anche negli altri mesi dell’anno.

Le dichiarazioni di sindaco e assessore

«Aromatica è diventata negli anni un appuntamento riconosciuto e capace di richiamare migliaia di visitatori», evidenzia il sindaco Cristiano Za Garibaldi. «Con “Aromatica Off” vogliamo accompagnare la manifestazione lungo un percorso di promozione più ampio, valorizzando non soltanto i giorni dell’evento, ma l’intero territorio e le sue eccellenze. È un investimento sull’immagine di Diano Marina e sulle opportunità per le imprese locali».

«Il turismo enogastronomico rappresenta una leva sempre più importante per ampliare e qualificare la nostra offerta», rimarca l’assessore al Turismo Luca Spandre. «Vogliamo coinvolgere produttori, ristoratori, operatori turistici e associazioni in un progetto unitario, capace di creare nuove esperienze per i visitatori e di generare ricadute positive sul commercio e sull’accoglienza. L’obiettivo è confermare Aromatica come un’esperienza condivisa, legata alla città e al comprensorio durante tutto l’anno».

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