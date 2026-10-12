Non si ferma l’offensiva promozionale di Diano Marina per consolidare la propria visibilità e conquistare nuovi segmenti di pubblico internazionale. Mentre questo mercoledì il sindaco Cristiano Za Garibaldi, l’assessore al Turismo Luca Spandre e il funzionario dell’Ufficio Turismo Alberto Rivera saranno presenti alla fiera internazionale del turismo TTG Travel Experience di Rimini, l’Amministrazione comunale ha già pianificato una nuova missione estera strategica. La Giunta ha infatti approvato la partecipazione all’evento fieristico “Roadshow Buy Italy 2026”, che porterà la città degli aranci e le eccellenze del Golfo Dianese direttamente in Polonia, facendo tappa nelle città di Cracovia, Poznan e Varsavia dal 1° al 3 dicembre 2026.

La partnership istituzionale e l’intesa con la Camera di Commercio

La trasferta promozionale nei principali centri polacchi nasce su proposta dell’assessore al Turismo Luca Spandre e si svilupperà all’interno di una cornice istituzionale coordinata:

compartecipazione operativa con la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona;

raccordo con le iniziative coordinate dall’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”;

presenza diretta di rappresentanti e personale dell’Ufficio Turismo per allacciare contatti istituzionali e commerciali;

incarico di responsabile del procedimento assegnato al responsabile del Settore Turismo Patrizia D’Agostino.

L’atto deliberativo è stato approvato all’unanimità dall’esecutivo cittadino alla presenza del sindaco Cristiano Za Garibaldi, degli assessori Bruno Manitta, Sabrina Messico e Luca Spandre, con l’assistenza del segretario generale Cristina Bloise.

Il boom dei turisti polacchi e l’obiettivo della destagionalizzazione

La scelta di puntare con decisione sulla Polonia risponde a una precisa analisi dei flussi turistici che premiano la Riviera di Ponente, evidenziando una domanda in fortissima ascesa:

i dati ufficiali dell’Osservatorio Turistico Regionale della Liguria hanno registrato una costante crescita dei visitatori provenienti dalla Polonia;

nel territorio della provincia di Imperia l’incremento è risultato particolarmente marcato, con una crescita del 21,95% negli arrivi e del 23,06% nelle presenze;

presentare a tour operator, buyer e agenzie di viaggio l’offerta ricettiva, le risorse paesaggistiche e i percorsi legati all’outdoor e all’enogastronomia;

favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica, attirando viaggiatori stranieri anche al di fuori della tradizionale stagione balneare estiva.

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