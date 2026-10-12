FOCACCIA
La focaccia è gran bontà,
chi per primo l’ha sfornata,
è fornaio di gran qualità.
La focaccia dov’è nata!!!???
Da forno di paese? … O di città?
Chissà, chi lo sa? Ma?
Gradita per l’innata sua bontà,
si sforna per bambini d’ogni età,
al par d’una gran specialità.
Dolce o salata,
in ogni momento è gustata.
da grandi e piccoli, non si sa,
seppur giunta alla spicciolata,
sa d’essere sempre apprezzata.
Ti guarda coi suoi occhioni, …
… par dica: “voglio esser assaggiata”:
da tutti indistintamente ben gustata
per aprir, con fragranza, la giornata…
…e/ o concluder, in armonia, la serata.
Franco Montaldo