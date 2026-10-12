FOCACCIA

La focaccia è gran bontà,

chi per primo l’ha sfornata,

è fornaio di gran qualità.

La focaccia dov’è nata!!!???

Da forno di paese? … O di città?

 Chissà, chi lo sa? Ma?

Gradita per l’innata sua bontà,

si sforna per bambini d’ogni età,

al par d’una gran specialità.

Dolce o salata,

in ogni momento è gustata.

  da grandi e piccoli, non si sa,

seppur giunta alla spicciolata,

sa d’essere sempre apprezzata.

Ti guarda coi suoi occhioni, …

… par dica: “voglio esser assaggiata”:

da tutti indistintamente ben gustata

 per aprir, con fragranza, la giornata…

…e/ o concluder, in armonia, la serata.

                                                            Franco Montaldo