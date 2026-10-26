Il Consiglio comunale di Diano Marina si è riunito nella serata di lunedì 26 ottobre per discutere un nutrito ordine del giorno composto da undici punti. Durante la seduta, l’assise ha dato il via libera a importanti adempimenti amministrativi e contabili, tra cui l’approvazione del bilancio consolidato e l’aggiornamento dello statuto per la Fondazione universitaria del Ponente. Ampio spazio è stato inoltre dedicato al dibattito politico, con l’amministrazione che ha fornito risposte dettagliate alle interrogazioni sollevate dai gruppi di opposizione su temi cruciali per il territorio, dalla messa in sicurezza dei torrenti alla gestione delle società partecipate.

Nuovo statuto per l’Università e documenti finanziari

La seduta si è aperta con l’approvazione all’unanimità del nuovo statuto della Fondazione UNI.PO. (ex P.U.PO.L.I.), l’ente dedicato alla promozione dell’Università nel Ponente ligure. Come illustrato dall’Assessore Sabrina Messico, il documento del 2021 è stato snellito per adeguarsi all’evoluzione del Polo imperiese, confermando la natura non lucrativa dell’ente, il suo ruolo formativo e culturale e l’impegno dei Comuni fondatori, tra cui Diano Marina.

Il Consiglio è poi passato all’esame dei documenti contabili presentati dall’Assessore Luca Spandre. L’aula ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2025, che raggruppa i conti del Comune e delle principali partecipate (G.M. S.p.A., Rivieracqua S.p.A. e la neonata Fondazione UNI.PO.), registrando un risultato economico positivo e un solido patrimonio netto complessivo.

Semaforo verde anche per la variazione numero 7 al bilancio di previsione 2026. La manovra, finanziata da nuove entrate e da una parte dell’avanzo di amministrazione, incrementa il bilancio complessivo mantenendo intatto l’equilibrio dei conti. Le risorse aggiuntive saranno destinate a diverse voci strategiche:

copertura delle spese per il personale comunale, inclusi gli arretrati del nuovo contratto di lavoro;

acquisto di nuove attrezzature per il miglioramento del traffico e della viabilità;

realizzazione di interventi legati all’urbanizzazione;

finanziamento di servizi essenziali, tra cui Polizia locale, servizi sociali, scuola e funzionamento degli uffici comunali.

La commissione sul “fatto personale”

L’assise ha inoltre preso atto del verbale redatto dalla speciale commissione consiliare, presieduta da Valentina Zeccola, in merito al “fatto personale” sollevato dal Consigliere Francesco Parrella durante la riunione dello scorso 29 settembre. L’organo di valutazione ha stabilito che non vi è stata alcuna lesione dell’onorabilità del Consigliere, cogliendo però l’occasione per invitare tutti i membri del Consiglio a mantenere un atteggiamento più equilibrato nello svolgimento delle proprie funzioni pubbliche.

Le risposte alle interrogazioni: musica, torrenti e fognature

L’ultima fase del Consiglio ha visto la trattazione di quattro delle interrogazioni presentate dai gruppi di opposizione, rimandando la discussione di altri due argomenti a separata sede.

Gli eventi musicali: in risposta ai Consiglieri del gruppo Diano Marina (Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi) circa i rapporti tra il Comune e Stefano Senardi, il Consigliere Gianluca Gramondo ha chiarito che l’Ente affida la realizzazione della rassegna “Incontri ravvicinati con la musica” alla società Intersuoni S.r.l., la quale propone il format ideato e presenziato da Senardi. Tutti i dettagli figurano nella regolare determinazione pubblicata all’Albo Pretorio.

in risposta ai Consiglieri del gruppo Diano Marina (Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi) circa i rapporti tra il Comune e Stefano Senardi, il Consigliere Gianluca Gramondo ha chiarito che l’Ente affida la realizzazione della rassegna “Incontri ravvicinati con la musica” alla società Intersuoni S.r.l., la quale propone il format ideato e presenziato da Senardi. Tutti i dettagli figurano nella regolare determinazione pubblicata all’Albo Pretorio. La pulizia degli alvei: il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha rassicurato l’aula sullo stato di manutenzione dei corsi d’acqua, confermando che i lavori di sfalcio sono già stati completati nei torrenti Evigno, Pineta e Rodine, mentre le operazioni sono attualmente in corso nel Varcavello e nel Mortula.

il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha rassicurato l’aula sullo stato di manutenzione dei corsi d’acqua, confermando che i lavori di sfalcio sono già stati completati nei torrenti Evigno, Pineta e Rodine, mentre le operazioni sono attualmente in corso nel Varcavello e nel Mortula. I cantieri a Sant’Anna: rispondendo al gruppo “Diano Domani” (Francesco Parrella e Micaela Cavalleri), il primo cittadino ha inquadrato i lavori strutturali e impiantistici appena iniziati alla stazione di pompaggio di Sant’Anna all’interno del cronoprogramma di Rivieracqua, definendoli un intervento fondamentale sul “cuore” del sistema fognario cittadino.

rispondendo al gruppo “Diano Domani” (Francesco Parrella e Micaela Cavalleri), il primo cittadino ha inquadrato i lavori strutturali e impiantistici appena iniziati alla stazione di pompaggio di Sant’Anna all’interno del cronoprogramma di Rivieracqua, definendoli un intervento fondamentale sul “cuore” del sistema fognario cittadino. Il bando per i dirigenti G.M. Spa: l’Assessore Barbara Feltrin ha replicato ai quesiti di Diano Domani spiegando che l’Amministratore Unico della partecipata, il Dott. Germanotta, ha incaricato un professionista per approfondire gli aspetti giuridici emersi anche a seguito di una diffida sindacale. In attesa di decisioni definitive, la scadenza del bando è stata prorogata al 30 ottobre. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha interpellato l’ANAC per ottenere chiarimenti, rimanendo in attesa di un riscontro.