Il Comune di Diano Marina ha messo a punto la macchina organizzativa in vista delle solenni ricorrenze istituzionali del 2 e 4 novembre 2026, giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, al ricordo dei Caduti e alla celebrazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Attraverso gli uffici del Settore Segreteria e URP, l’Amministrazione comunale ha formalizzato l’acquisizione di tutte le forniture e i supporti tecnici indispensabili per lo svolgimento delle manifestazioni civiche. Il piano predisposto dal Comune assicura la presenza degli allestimenti simbolici e logistici sul territorio, affidandosi a operatori del comprensorio per la predisposizione delle corone d’onore, della comunicazione visiva e dell’impianto audio per gli appuntamenti pubblici.

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Gli allestimenti commemorativi per le solennità istituzionali

In occasione delle celebrazioni ufficiali, la cittadina sarà vestita a festa per consentire lo svolgimento dei momenti di raccoglimento e delle cerimonie solenni:

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fornitura di due corone d’alloro di grandi dimensioni, del diametro di 100 centimetri, arricchite dal tradizionale nastro tricolore, dalla scritta ufficiale “Comune di Diano Marina” e corredate da appositi supporti rivestiti con nastro verde per la deposizione; PDF

realizzazione di venti manifesti murali commemorativi in formato 70×100 dedicati al 4 Novembre, destinati a informare la cittadinanza e a diffondere il programma delle iniziative; PDF

allestimento e gestione del service audio dedicato alla mattinata di mercoledì 4 novembre 2026 per accompagnare i discorsi istituzionali e i riti celebrativi. PDF

Gli operatori del territorio e il coordinamento del servizio

La gestione dell’istruttoria e il coordinamento delle procedure sono stati seguiti dal Settore VIII dell’Ente sotto la guida della responsabile Sonia Bracco, in qualità di responsabile di progetto e di procedimento. Le diverse prestazioni necessarie alle commemorazioni sono state assegnate a tre ditte specializzate attive tra il Golfo Dianese e il capoluogo:

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la ditta “I fiori di Isa e Paola”, con sede in via Roma 128 a San Bartolomeo al Mare, per la composizione e consegna delle due corone di alloro d’onore; PDF

la Tipografia Damonte Sas, situata in via Generale Ardoino 59/61 a Diano Marina, incaricata della fornitura e stampa dei manifesti ufficiali per le affissioni; PDF

la ditta Bianco Paolo, con sede in via Ragazzi del ’99 n. 12 a Imperia, per la fornitura del servizio di diffusione e amplificazione audio durante la cerimonia del 4 novembre. PDF