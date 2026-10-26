La Giunta Comunale di Diano Marina, riunitasi in videoconferenza sotto la presidenza del sindaco Cristiano Za Garibaldi, ha deliberato un importante aggiornamento riguardante il settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica. Nel corso della seduta del 23 ottobre 2026, l’esecutivo ha approvato all’unanimità l’adeguamento delle tariffe relative ai valori immobiliari per i parcheggi scoperti, alla monetizzazione delle aree e al contributo di costruzione, applicando le variazioni dettate dall’indice Istat. Contestualmente, è stata confermata la validità degli oneri istruttori già in vigore per le diverse tipologie di pratiche edilizie, al fine di garantire l’efficienza e la copertura dei costi dei servizi comunali.

L’adeguamento ai parametri Istat per le nuove costruzioni

Il provvedimento, reso immediatamente eseguibile in virtù dell’interesse pubblico, si inserisce nel quadro degli aggiornamenti periodici richiesti dalla normativa vigente in materia edilizia. Nello specifico, l’amministrazione ha disposto l’adeguamento basato sull’indice dei prezzi al consumo Istat per le seguenti voci:

valori immobiliari inerenti ai parcheggi scoperti;

monetizzazione delle aree previste dagli articoli 45 e 46 del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.);

determinazione del contributo di costruzione per i nuovi interventi edilizi.

Le tariffe confermate per istruttorie e pratiche edilizie

Oltre all’aggiornamento Istat, la Giunta ha ritenuto idonee e ha di conseguenza confermato le tariffe già in essere per le attività di competenza del Settore 7° (Edilizia Privata e Urbanistica), mantenendole inalterate per l’utenza. L’elenco delle prestazioni confermate comprende:

istanze per le autorizzazioni legate al Piano del Colore e comunicazioni di legge previste dalla normativa regionale;

procedimenti relativi a Permessi di Costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) e Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (C.I.L.A.);

richieste per autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica;

istanze per accertamenti di conformità urbanistica e pratiche inerenti al vincolo idrogeologico;

effettuazione di sopralluoghi da parte dei tecnici comunali a seguito di esposti presentati da privati;

costi per diritti di ricerca, visura e rilascio di copie degli atti, comprese le riproduzioni degli elaborati tecnici del P.U.C..

L’unica variazione formale rispetto al passato consiste nell’eliminazione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) dall’elenco dei servizi, in quanto si tratta di una tipologia di titolo edilizio non più contemplata dalla legislazione attuale.

Alla seduta, che ha visto l’approvazione del provvedimento con i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di settore, hanno partecipato il vice sindaco Bruno Manitta e gli assessori Barbara Feltrin, Sabrina Messico e Luca Spandre, con l’assistenza del Segretario Generale Cristina Bloise.

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