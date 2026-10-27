C’è una prestigiosa affermazione per la cultura Tortonese all’edizione 2026 del Premio Letterario Nazionale “Città di Castello”. La scrittrice Grazia Rolando, stimata docente di Lettere presso il Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto “Marconi” di Tortona, ha conquistato un brillante terzo posto nella sezione Narrativa del rinomato concorso umbro dedicato alle opere inedite. Grazie al piazzamento ottenuto con il suo manoscritto intitolato “L’amore che non sapevamo fare”, l’autrice si è aggiudicata la pubblicazione ufficiale del volume, che vedrà la luce nei prossimi mesi sotto l’egida della casa editrice promotrice del premio.

La trama: fragilità emotive e il peso del disagio psichico

Al centro del romanzo premiato dalla giuria si snoda la complessa vicenda affettiva di Giulio e Sveva, uniti da un legame profondo ma costantemente minato da barriere di incomunicabilità e delicate fragilità interiori. L’opera affronta con grande sensibilità e acume psicologico il difficile tema del disagio mentale, scandagliando le ripercussioni che il disturbo psicotico del padre della protagonista ha impresso nella crescita della figlia e nel suo modo di rapportarsi alle relazioni adulte. Con uno stile narrativo che alterna pause silenziose e slanci passionali, il testo riflette sui confini dell’animo umano e sul momento esatto in cui l’amore si trova davanti al bivio tra il rimanere e il lasciare andare.

Il percorso artistico dell’autrice tra prosa e poesia

Nata a Torino nel settembre del 1967 e ormai stabilmente residente a Tortona, Grazia Rolando coniuga con passione la carriera didattica tra i banchi di scuola all’attività autorale, spaziando tra la narrativa e i componimenti poetici. Il suo cammino editoriale include tappe significative:

la raccolta di romanzi brevi Oltre il ritorno, data alle stampe nel 2017;

il romanzo La verità su di lei, pubblicato nel 2021 per Montag Edizioni;

la silloge di racconti intitolata Anima bella, uscita nel 2024;

la segnalazione di merito al Premio Internazionale “La bellezza rimane” con la silloge poetica Appuntamento ad aprile;

la selezione e l’inserimento nell’ultimo anno di suoi racconti brevi in antologie a diffusione nazionale per marchi editoriali come Giulio Perrone Editore e Rudis Edizioni.

Il traguardo conseguito al concorso umbro aggiunge un tassello di grande prestigio alla carriera della docente, confermando la vitalità del fermento artistico e letterario che anima la comunità Tortonese.