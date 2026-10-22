Una strategia comprensoriale condivisa per valorizzare i sentieri dell’entroterra e trasformare le attività all’aria aperta in un motore di sviluppo turistico attivo dodici mesi all’anno. I sette Comuni del Golfo dianese si sono riuniti nella sede municipale di Diano Marina per definire i passaggi conclusivi verso l’approvazione formale della rete escursionistica unificata. Nato dal protocollo d’intesa siglato nel 2024 e consolidato da un puntuale censimento tecnico dei tracciati, il progetto si prepara a essere ratificato da sette distinte delibere di giunta entro la fine del 2026, aprendo la strada ai primi interventi operativi di manutenzione, pulizia e promozione integrata a partire dal 2027.

L’incontro a Diano Marina e il percorso verso la rete unica

Il confronto tra le amministrazioni locali segna l’ingresso nella fase operativa del piano comprensoriale:

vertice operativo svoltosi mercoledì 21 ottobre presso il Comune di Diano Marina alla presenza dei rappresentanti dei sette municipi del territorio;

consolidamento dell’intesa avviata con il protocollo sottoscritto nel 2024 per valorizzare in modo coordinato il patrimonio escursionistico e le attività outdoor;

completamento della ricognizione tecnica curata da uno studio specializzato, che ha censito percorsi, collegamenti e caratteristiche dell’intera rete;

passaggio formale affidato a sette delibere di giunta, una per ciascun Comune, chiamate a sancire l’ufficialità della rete sentieristica locale.

Destagionalizzazione e offerta outdoor: l’entroterra come unica destinazione

L’iniziativa punta ad ampliare l’offerta turistica superando la tradizionale vocazione balneare della costa:

superamento delle frammentazioni comunali per presentare l’entroterra come un unico distretto fruibile per escursionisti, cicloturisti e amanti della natura;

valorizzazione di crinali, antiche mulattiere, boschi e percorsi panoramici per affiancare alle spiagge una proposta strutturata e leggibile;

intercettazione dei flussi legati al turismo sostenibile e alle esperienze all’aria aperta durante tutti i mesi dell’anno;

distribuzione delle presenze e delle opportunità economiche sull’intero comprensorio anche nei periodi di bassa stagione.

Il cronoprogramma degli interventi e la campagna di promozione

I prossimi mesi saranno decisivi per passare dalla pianificazione amministrativa alle opere sui tracciati:

Entro la fine del 2026: conclusione formale dell’iter istituzionale con l’approvazione delle singole delibere comunali;

conclusione formale dell’iter istituzionale con l’approvazione delle singole delibere comunali; Programmazione 2027: inserimento a bilancio dei primi interventi concreti di pulizia, ripristino del fondo, adeguamento della segnaletica e messa in sicurezza dei percorsi prioritari;

inserimento a bilancio dei primi interventi concreti di pulizia, ripristino del fondo, adeguamento della segnaletica e messa in sicurezza dei percorsi prioritari; Piano di comunicazione: presentazione nelle prossime settimane del progetto di promozione e manutenzione, pensato per collocare i percorsi dianesi all’interno dei principali circuiti dell’outdoor.

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