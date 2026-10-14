Casale Monferrato si prepara a un intero fine settimana dedicato all’arte del palcoscenico e alla creatività con il “New Theater Fest”, la rassegna di improvvisazione teatrale in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 negli spazi del Salone Tartara di piazza Castello 2. L’iniziativa, inserita all’interno delle attività del progetto “New Skin”, propone un cartellone ricco di laboratori pomeridiani su prenotazione e spettacoli serali aperti a tutta la cittadinanza a ingresso completamente gratuito. L’evento nasce con l’intento di offrire alla comunità, e in particolare alle nuove generazioni, un punto di ritrovo culturale stimolante, capace di valorizzare il talento, la condivisione e l’espressione performativa dal vivo.

I laboratori pomeridiani: alla scoperta dell’improvvisazione

In entrambe le giornate della manifestazione il pomeriggio sarà dedicato all’apprendimento e alla pratica attiva attraverso percorsi formativi mirati:

Orario: dalle ore 17,00 alle 18,00 sia sabato 17 sia domenica 18 ottobre;

dalle ore 17,00 alle 18,00 sia sabato 17 sia domenica 18 ottobre; Attività: “Impro Lab”, laboratorio intensivo di improvvisazione teatrale;

“Impro Lab”, laboratorio intensivo di improvvisazione teatrale; Conduzione: a cura del gruppo “MuDuo a tasso fisso”, con Diana Del Gaudio e Sergio Pistelli;

a cura del gruppo “MuDuo a tasso fisso”, con Diana Del Gaudio e Sergio Pistelli; Modalità di accesso: partecipazione consentita esclusivamente previa prenotazione via email.

Il programma degli spettacoli serali

Il palco del Salone Tartara si animerà nelle due serate con performance originali e ad ingresso libero per tutti gli spettatori:

Sabato 17 ottobre: dalle 20,00 alle 21,00: “No Loop”, spettacolo di improvvisazione teatrale e musicale a cura di MuDuo a tasso fisso; dalle 21,30 alle 22,30: “Spacca storie”, spettacolo di improvvisazione teatrale.

Domenica 18 ottobre: dalle 20,00 alle 21,00: “MC: Maestro di Cerimonia”, spettacolo di improvvisazione teatrale e musicale di e con Double D; dalle 21,30 alle 22,30: “Fight Club”, spettacolo di improvvisazione teatrale.



Il valore sociale dell’iniziativa e la rete territoriale

L’importanza dell’evento sul piano formativo e relazionale è stata evidenziata dalle parole dell’Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Irene Caruso:

“Il teatro può offrire ai giovani uno spazio in cui sperimentare linguaggi espressivi, sviluppare la capacità di ascolto e mettersi in relazione con gli altri. Iniziative come New Theater Fest contribuiscono a promuovere la partecipazione e la creatività, mettendo a disposizione occasioni di incontro e di condivisione attraverso le arti performative”.

La rassegna si colloca all’interno del più ampio progetto “New Skin”, sostenuto dal contributo della Regione Piemonte mediante il bando “Piemonte per i Giovani” e promosso dalla Città di Casale Monferrato insieme alla cooperativa sociale Vedogiovane, in sinergia con istituti scolastici, associazioni e realtà educative locali. Il percorso, rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, propone per l’intero 2026 una serie di appuntamenti focalizzati su socialità, formazione, partecipazione attiva e crescita personale.

Contatti, dettagli e prenotazioni

Per gli spettatori e per chi desidera partecipare ai laboratori pomeridiani sono a disposizione i seguenti riferimenti:

Luogo: Salone Tartara, piazza Castello 2, Casale Monferrato;

Salone Tartara, piazza Castello 2, Casale Monferrato; Ingresso spettacoli: gratuito;

gratuito; Prenotazioni laboratori e informazioni: muduoatassofisso@gmail.com;

muduoatassofisso@gmail.com; Programma completo online: consultabile all’indirizzo https://muduoatassofisso.com/home/new-skin .

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