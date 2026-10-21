Nuove dotazioni in arrivo per gli studenti delle scuole medie di Diano Marina. Il Comune ha infatti formalizzato l’affidamento per la fornitura di nuovi arredi didattici destinati al plesso di via Biancheri della scuola secondaria di primo grado “Novaro”, appartenente all’Istituto Comprensivo cittadino. Il provvedimento, adottato dal Settore Servizi alla Persona guidato dalla responsabile dottoressa Francesca Bellando, dà risposta diretta alla richiesta avanzata dalla dirigenza scolastica, assicurando quindici nuovi banchi per migliorare il comfort e la qualità degli ambienti di apprendimento dei ragazzi.
La fornitura per le aule della scuola secondaria “Novaro”
L’intervento si inserisce nell’ambito della cura e dell’aggiornamento costante degli arredi nelle strutture scolastiche comunali:
- acquisto di quindici nuovi banchi per la scuola secondaria di primo grado “Novaro” con sede in via Biancheri;
- recepimento della nota ufficiale inoltrata dall’Istituto Comprensivo di Diano Marina per l’adeguamento delle aule;
- adempimento delle competenze comunali relative alla manutenzione e alla dotazione di attrezzature didattiche per le scuole del territorio.
I dettagli dell’affidamento e le procedure amministrative
La procedura contrattuale è stata definita dagli uffici comunali attraverso i canali telematici di negoziazione:
- Ditta affidataria: la commessa è stata assegnata alla ditta Vastarredo S.r.l., con sede legale in via Osca 67 a Vasto (Chieti);
- Gestione della procedura: affidamento svolto per via telematica tramite la piattaforma Traspare utilizzata dall’ente comunale;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): BD4AA68D22;
- Regolarità contributiva: attestazione della regolarità previdenziale e assistenziale dell’azienda fornitrice tramite DURC acquisito agli atti;
- Responsabile del Servizio: provvedimento firmato dal Responsabile del Settore II Servizi alla Persona, dottoressa Francesca Bellando.