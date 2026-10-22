Un momento di confronto diretto e concreto tra le forze dell’ordine e la cittadinanza per rafforzare la sicurezza e tutelare le persone più fragili contro raggiri e furti in casa. Nella giornata del 21 ottobre la sala consiliare di Mombello Monferrato ha ospitato un incontro informativo promosso dai Carabinieri della locale Stazione, interamente dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni della popolazione anziana. Attraverso l’analisi di casi reali ed esempi operativi, i militari hanno illustrato le strategie per riconoscere tempestivamente i raggiri e difendersi con efficacia, rinsaldando il legame tra istituzioni e comunità locale grazie anche alla collaborazione con l’azienda Energica.

I consigli dei militari e il ricorso immediato al 112

L’incontro ha puntato ad accrescere la consapevolezza e offrire strumenti concreti di difesa personale e patrimoniale:

esame dettagliato delle tecniche più diffuse e ingannevoli impiegate dai malintenzionati per approfittare della buona fede delle persone vulnerabili;

raccomandazione fondamentale di non consentire l’accesso alle abitazioni e non aprire mai la porta a sconosciuti;

tempestivo contatto con le forze dell’ordine componendo il numero unico di emergenza 112 al minimo dubbio o di fronte a comportamenti anomali;

costruzione di una solida rete di prudenza e attenzione reciproca all’interno della comunità.

Materiale informativo e gli adesivi promemoria per le abitazioni

Al termine della sessione sono stati distribuiti presidi mirati per mantenere alta la guardia nella vita di tutti i giorni:

consegna di opuscoli informativi con il riepilogo delle nozioni illustrate e delle regole basilari di autotutela;

fornitura di appositi adesivi di sicurezza da incollare sul lato interno delle porte d’ingresso, ideati come efficace promemoria visivo prima di aprire a chi suona al campanello;

realizzazione dell’iniziativa in partnership con l’azienda Energica, a riprova della stretta cooperazione sul territorio per la salvaguardia delle fasce deboli.

Presidio continuo e controlli sul territorio

L’assemblea si inserisce in un più ampio programma di presenza attiva dell’Arma dei Carabinieri:

programmazione di nuovi incontri pubblici periodici per informare e supportare costantemente la popolazione;

vigilanza quotidiana e controlli capillari su tutta l’area per assicurare vicinanza, serenità e tutela a tutti i cittadini.