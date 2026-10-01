Il Comune di Diano Marina ha aperto i termini per l’aggiornamento annuale dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio Elettorale. Attraverso un avviso pubblico ufficiale firmato giovedì 1° ottobre 2026, il sindaco Cristiano Za Garibaldi invita tutti i cittadini residenti e iscritti nelle liste elettorali del Comune a manifestare la propria disponibilità entro la conclusione del mese di ottobre. L’iniziativa consente a quanti siano in possesso dei requisiti di legge e del titolo di studio richiesto di entrare nell’elenco ufficiale da cui attingere in occasione delle future consultazioni elettorali.

I requisiti di accesso e il titolo di studio

Per poter presentare la domanda di iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio è indispensabile essere elettori del Comune di Diano Marina e soddisfare precisi criteri formativi:

essere regolarmente iscritti nelle liste elettorali comunali;

essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore);

non incorrere in alcuna delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Le categorie escluse dalla funzione

La legge stabilisce l’esclusione dall’incarico di Presidente di seggio per alcune specifiche categorie di lavoratori o cittadini che si trovino in particolari condizioni anagrafiche e professionali:

chi, alla data dello svolgimento delle elezioni, ha superato il settantacinquesimo anno di età;

i dipendenti in servizio presso i Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti alle Forze Armate attualmente in servizio;

i medici responsabili dell’Unità Sanitaria Locale;

i segretari comunali e tutti i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la consultazione.

Come presentare la domanda entro fine mese

I moduli di domanda per richiedere l’iscrizione sono disponibili a titolo gratuito presso l’Ufficio Elettorale del Comune oppure scaricabili online direttamente dal sito web istituzionale dell’Ente.

La richiesta compilata dovrà essere indirizzata al Sindaco e recapitata all’Ufficio Protocollo del Comune di Diano Marina, i cui recapiti e indirizzi sono consultabili sul portale istituzionale, entro e non oltre la scadenza del mese di ottobre 2026.