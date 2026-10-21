Nuovi interventi di adeguamento strutturale interessano la Bocciofila Dianese “F. Purgatorio”, situata in via Lucus Bormani a Diano Marina, a seguito di modifiche e problematiche impreviste emerse durante l’esecuzione dei cantieri. Il Settore Lavori Pubblici del Comune, guidato dal responsabile ingegnere Elena Muscarella, ha infatti approvato una variante tecnica che comprende la completa sostituzione della tettoia esistente sul lato ovest dell’edificio, formalizzando un affidamento complementare all’impresa esecutrice per completare l’opera nel pieno rispetto delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche.

Le varianti tecniche e le opere impreviste in cantiere

L’intervento di aggiornamento progettuale si è reso necessario per far fronte a criticità strutturali sopraggiunte durante le fasi operative:

rilevazione di problematiche impreviste relative alle operazioni di demolizione e alla conservazione della tettoia originaria, formalizzate nei verbali redatti dalla Direzione Lavori;

necessità di procedere alla redazione di una variante specifica per la sostituzione della copertura sul lato ovest, dotata della relativa autorizzazione paesaggistica;

integrazione delle lavorazioni per garantire la perfetta conformità dell’immobile rispetto alle prescrizioni urbanistiche vigenti.

L’affidamento alla ditta esecutrice e i dettagli procedurali

La gestione amministrativa dell’opera è curata direttamente dagli uffici comunali competenti:

Ente appaltante: Comune di Diano Marina, Settore V – Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio;

Comune di Diano Marina, Settore V – Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio; Responsabile Unico del Progetto (RUP): ingegnere Elena Muscarella;

ingegnere Elena Muscarella; Impresa affidataria: Mare Edile S.r.l.s., con sede legale a Torino in Piazza Repubblica 1bis;

Mare Edile S.r.l.s., con sede legale a Torino in Piazza Repubblica 1bis; Codice Identificativo di Gara (CIG): B98439D03D;

B98439D03D; Regolarità contributiva: verifica positiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta esecutrice nei confronti di INPS e INAIL.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!