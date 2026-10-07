Dal 12 al 22 ottobre 2026 la frazione Poiolo di San Bartolomeo al Mare si prepara ad accogliere l’”Ottoberfesta”, l’originale formula dell’Oktoberfest all’italiana ideata dalla Locanda Medievale Ai Secoli Bui. Per undici giornate consecutive le otto spine del locale saranno interamente dedicate alle migliori produzioni dei birrifici artigianali della nostra penisola, impegnati a reinterpretare con maestria e carattere i classici stili della secolare tradizione tedesca. L’evento intende celebrare la vivacità del movimento brassicolo nazionale attraverso una proposta dinamica e in continua rotazione, offrendo ad appassionati e curiosi un percorso degustativo di alto profilo nel cuore del Ponente ligure.

Le tradizioni tedesche rilette dai mastri birrai italiani

Dopo i festeggiamenti bavaresi, il viaggio nel mondo del luppolo prosegue valorizzando la capacità dei produttori italiani di misurarsi con stili dalla solida tradizione europea senza rinunciare alla propria identità. La selezione delle birre alla spina vedrà una costante alternanza di fusti per l’intera durata della rassegna.

Tra le tipologie brassicole che si alterneranno alle otto vie della locanda:

Lager;

Pils;

Märzen;

Bock;

Weizen e ulteriori creazioni artigianali.

A curare e guidare la selezione di ogni proposta è Emilio Biga, Oste Medievale e Beer Sommelier di Ai Secoli Bui.

Luogo, date e canali per prenotare

L’appuntamento con la cultura birraria è fissato per oltre una settimana nel borgo della Riviera dei Fiori:

Periodo: dal 12 al 22 ottobre 2026;

dal 12 al 22 ottobre 2026; Sede: Ai Secoli Bui, Locanda Medievale, frazione Poiolo – San Bartolomeo al Mare (IM);

Ai Secoli Bui, Locanda Medievale, frazione Poiolo – San Bartolomeo al Mare (IM); Sito web ufficiale: www.aisecolibui.it;

www.aisecolibui.it; Prenotazioni online: bit.ly/aisecolibui;

bit.ly/aisecolibui; Evento Facebook: fb.me/e/9Pdk8H7RX;

fb.me/e/9Pdk8H7RX; Scheda Google Business: share.google/8N4kTmR2RYSBRNxNE;

share.google/8N4kTmR2RYSBRNxNE; Profilo Untappd: untappd.com/v/locanda-ai-secoli-bui/3371090/event/996230.

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