Un delicato e provvidenziale intervento di soccorso ha impegnato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, domenica 4 ottobre, chiamati a intervenire d’urgenza in un’abitazione a Casalnoceto. Un cane, spinto molto probabilmente dalla curiosità di guardare all’esterno, ha infilato la testa tra gli elementi metallici di una ringhiera rimanendo irrimediabilmente bloccato. La distanza di circa 10 chilometri dalla caserma tortonese ha reso l’attesa dei soccorsi più lunga del previsto per la padrona, che ha assistito angosciata ai pianti e agli ululati dell’animale fino all’arrivo dei pompieri, riusciti infine a liberarlo sano e salvo tagliando il ferro con la massima cautela.

L’allarme e l’attesa concitata a Casalnoceto

La disavventura si è verificata all’improvviso all’interno della proprietà privata del centro collinare: l’amico a quattro zampe si è sporto eccessivamente attraverso il varco della recinzione per osservare fuori, finendo per restare intrappolato all’altezza del collo senza alcuna possibilità di divincolarsi da solo.

La proprietaria, uditi i lamenti disperati del cane che non riusciva a liberarsi, ha subito compreso la gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi. I circa dieci chilometri di strada che separano il distaccamento di Tortona da Casalnoceto hanno prolungato i minuti di comprensibile apprensione, durante i quali la donna ha tentato senza sosta di accudire e tranquillizzare il proprio animale.

Le manovre di taglio e il lieto fine

Non appena giunti sul posto, i Vigili del Fuoco di Tortona hanno predisposto con perizia le operazioni di soccorso, rese insidiose dall’agitazione del cane:

il rischio concreto era che i movimenti improvvisi dell’animale potessero causargli lesioni a contatto con le sbarre o durante l’uso degli attrezzi;

la presenza costante della padrona ha consentito di tenere calmo l’esemplare durante le fasi più delicate;

i pompieri hanno tranciato con estrema accuratezza la struttura in ferro, creando lo spazio necessario senza arrecargli alcun danno.

L’operazione si è conclusa con successo: una volta recisa la ringhiera, il cane è stato estratto completamente illeso, mettendo fine ai momenti di paura per la felicità della sua proprietaria.