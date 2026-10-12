Domenica 11 ottobre 2026 le bellezze artistiche e paesaggistiche del Tortonese sono state al centro di una suggestiva gita su due ruote promossa da FIAB Tortona – Sezione Malabrocca (di FIAB Monferrato) in stretta collaborazione con la Delegazione FAI di Tortona, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2026. Una decina di appassionati cicloturisti è partita alla volta del territorio di Casalnoceto per un itinerario dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico locale, visitando il seicentesco complesso di Rosano e i tesori del borgo. L’iniziativa, nata per unire mobilità sostenibile e cultura, ha riscosso unanime entusiasmo, gettando già le basi per una nuova uscita autunnale verso Volpedo.

Le tappe culturali: dalla tenuta di Rosano alla chiesa di San Rocco

L’itinerario cicloturistico ha offerto ai partecipanti un percorso ricco di spunti architettonici e approfondimenti guidati sul territorio:

arrivo a Casalnoceto e tappa al complesso seicentesco di Rosano, dove i visitatori sono stati condotti dai ciceroni del FAI alla scoperta degli edifici storici e del parco secolare, lasciando vivo l’interesse per un ritorno con visite più approfondite;

trasferimento verso il cuore di Casalnoceto per una visita guidata all’interno della storica chiesa di San Rocco;

accompagnamento d’eccezione curato dall’ex sindaco Giuseppe Cetta, che ha illustrato ai presenti le peculiarità artistiche e devozionali dell’edificio religioso.

Collaborazione tra associazioni e la prossima meta a Volpedo

Il successo della manifestazione è frutto dell’intesa tra volontariato, associazioni e amministrazioni locali:

organizzazione curata da Claudio Cheirasco, referente di FIAB Tortona – Sezione Malabrocca;

fondamentale sinergia con Piero Massiglia, presidente della Delegazione FAI di Tortona, per la riuscita della collaborazione;

supporto logistico e accoglienza istituzionale offerti dalla sindaca di Casalnoceto, Silvia Figini;

proposta condivisa tra i partecipanti di programmare una nuova pedalata per il mese di novembre, individuando come meta Volpedo con il suo patrimonio storico e culturale, sfruttando la pista ciclabile percorribile almeno fino a Viguzzolo.

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