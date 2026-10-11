È stato vescovo di Tortona per sette intensi anni, lasciando un segno profondo nella comunità diocesana dove è tuttora ricordato con immenso affetto, grandissima stima e profonda gratitudine da tantissimi fedeli e cittadini. Ora per S.E. Monsignor Vittorio Francesco Viola, O.F.M., si aprono le porte del più alto ministero al servizio della Santa Sede: Papa Leone XIV lo ha nominato Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, Arciprete della Basilica papale di San Pietro in Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro. Il presule francescano, che finora ha ricoperto il ruolo di Segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, succede al cardinale Mauro Gambetti, nominato arcivescovo di Chieti-Vasto.

Il forte legame con la città e la Diocesi di Tortona

La notizia della prestigiosa nomina ha suscitato immediata commozione ed entusiasmo a Tortona, dove il ricordo del suo ministero episcopale è ancora vivissimo tra la gente:

il 15 ottobre 2014 Papa Francesco lo aveva nominato vescovo della Diocesi di Tortona;

la sua ordinazione episcopale si era tenuta a Santa Maria degli Angeli in Porziuncola il 7 dicembre 2014;

per sette anni ha guidato la Chiesa locale con instancabile dedizione pastorale, vicinanza alle persone e profonda sensibilità verso i bisogni del territorio;

il 27 maggio 2021 Papa Francesco lo aveva chiamato a Roma nominandolo Segretario della Congregazione (poi Dicastero) per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, incarico svolto fino a questa nuova e altissima designazione.

Il percorso formativo e gli incarichi pastorali

La figura di monsignor Viola unisce una solida preparazione accademica a una lunga esperienza nell’ordine francescano e nella cura pastorale:

nato a Biella, dopo la maturità scientifica è entrato nell‘Ordine dei Frati Minori dell’Umbria completando gli studi all’Istituto Teologico di Assisi;

perfezionamento a Roma presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo, dove nel 2000 ha conseguito il dottorato in Sacra Liturgia;

ordinato diacono nel 1992 e sacerdote l’anno successivo, ha svolto il ruolo di Custode del Convento e della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola dal 1999 al 2005;

responsabile della Caritas diocesana dal 2008 al 2014;

docente di Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo dal 2000 e docente all’Istituto Teologico di Assisi (aggregato alla facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense);

già membro della Consulta dell’Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

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