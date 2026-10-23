Riva Ligure si appresta a trasformare e arricchire il proprio litorale con la creazione del nuovo Teatro-Parco Turistico, uno spazio polifunzionale affacciato sul mare destinato a diventare il cuore pulsante di eventi, iniziative culturali e manifestazioni all’aperto. L’opera, sostenuta attraverso le risorse del Fondo Strategico Regionale nell’ambito di un piano mirato a potenziare servizi e infrastrutture ricettive, sarà al centro di un incontro sul campo nelle prossime settimane tra l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco. Un appuntamento concepito per illustrare il piano direttamente nel luogo in cui sorgerà la struttura, condividendone ricadute e prospettive con i cittadini.

Il progetto di Riva Ligure: cultura ed eventi sul lungomare

L’intervento destinato alla cittadina costiera punta a rinnovare l’offerta turistica e aggregativa attraverso la valorizzazione del fronte mare:

creazione del nuovo Teatro-Parco Turistico posizionato direttamente nell’area costiera;

allestimento di spazi dedicati a spettacoli dal vivo, rassegne culturali e intrattenimento all’aperto;

potenziamento delle infrastrutture urbane per accogliere residenti e turisti in ogni stagione dell’anno;

valorizzazione del paesaggio litoraneo integrando aree di sosta e fruizione pubblica.

Le altre tappe del tour regionale: Loano, Noli e Camogli

La visita a Riva Ligure si inserisce all’interno di un percorso che toccherà quattro centri liguri interessati da opere di riqualificazione:

Riva Ligure: nuovo Teatro-Parco Turistico sul fronte mare;

nuovo Teatro-Parco Turistico sul fronte mare; Loano: restyling e adeguamento funzionale dell’Arena estiva del Giardino del Principe, destinata a riprendere un ruolo centrale nella programmazione degli eventi a partire dal 2027;

restyling e adeguamento funzionale dell’Arena estiva del Giardino del Principe, destinata a riprendere un ruolo centrale nella programmazione degli eventi a partire dal 2027; Noli: istituzione del nuovo ufficio IAT attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di un chiosco situato in corso Italia;

istituzione del nuovo ufficio IAT attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di un chiosco situato in corso Italia; Camogli: realizzazione del nuovo impianto di illuminazione architetturale per valorizzare nelle ore serali il suggestivo Castello della Dragonara.

Il confronto sui territori: le parole dell’assessore Lombardi

L’iniziativa regionale mira a presentare ciascun progetto direttamente a contatto con le singole realtà locali:

«Abbiamo voluto che a questo primo passaggio seguisse un momento di confronto direttamente sui territori – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. Nelle prossime settimane saremo nei quattro Comuni insieme ai sindaci per presentare nel dettaglio gli interventi e spiegare cosa verrà realizzato. Sono progetti diversi tra loro, costruiti sulle caratteristiche e sulle esigenze delle singole destinazioni, e credo sia importante raccontarli proprio nei luoghi nei quali prenderanno forma. Il Fondo Strategico ci permette di affiancare alla promozione turistica investimenti concreti su servizi, spazi pubblici e infrastrutture. Il tour sarà anche un’occasione per confrontarci con amministrazioni e territori sul percorso di realizzazione e sulle opportunità che questi interventi potranno generare».