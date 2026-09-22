Sabato 26 settembre il centro storico di Novi Ligure si animerà con la manifestazione “Volontari in piazza”, un grande evento organizzato dalla Consulta del Volontariato in collaborazione con il Comune. Dalle ore 10:00 alle ore 18:30, piazza Dellepiane e piazza Carenzi accoglieranno ventiquattro associazioni cittadine che, attraverso il proprio impegno quotidiano e gratuito, contribuiscono al benessere della comunità sotto lo slogan “Stessi valori, volti diversi”.

Il programma degli appuntamenti e degli incontri

La giornata si aprirà alle ore 10:15, presso la Chiesa della Collegiata, con un momento di riflessione e la presentazione della “Carta dei Valori del Volontariato” a cura di Paola Varese, presidente nazionale FAVO (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), e di don Massimo Bianchi, parroco della Comunità Pastorale Madre Teresa di Calcutta.

Il programma proseguirà nel corso della giornata con vari appuntamenti culturali e musicali:

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00, l’Androne di Palazzo Dellepiane ospiterà le “Storie di Volontariato”, a cura di Iris e Libro sul Comodino.

Alle ore 18:00 è prevista l’esibizione musicale “Cantiamo di Novi”, a cura della Corale Novese e dei Matt’Attori.

Attività per le famiglie, prevenzione e laboratori

Per tutta la durata dell’evento, le due piazze del centro saranno animate da presidi informativi, dimostrazioni pratiche e attività pensate anche per le famiglie e i più piccoli:

In piazza Carenzi sarà presente il Camper IAPB, che offrirà visite oculistiche gratuite e percorsi al buio accompagnati da un istruttore, insieme ai mezzi della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, in collaborazione con UNICEF, proporranno “Dopo Pompieropoli” (dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00) per avvicinare i bambini ai temi della sicurezza.

In piazza Dellepiane si terranno spettacoli di giocoleria a cura di AIAS, saranno operativi i food truck del Flint e verranno organizzati laboratori creativi per bambini. La Pro Loco Parco Castello curerà il “Laboratorio Bosco degli Elfi” (ore 10:30 e 16:30), mentre alle 15:30 la Consulta del Volontariato promuoverà una caccia al tesoro.

Le voci dei protagonisti

«La manifestazione – sottolinea Rachida Hasbane, Assessora agli Affari Sociali – rappresenta un’importante opportunità per far conoscere da vicino il lavoro delle associazioni e il valore della collaborazione tra le diverse realtà del territorio. Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che promuove la partecipazione, valorizza l’altruismo e rafforza i legami sociali, con l’obiettivo di rendere la nostra città sempre più inclusiva e accogliente».

«Con lo slogan “Stessi valori, volti diversi” – dichiara Michela Bernardelli, Presidente della Consulta del Volontariato – vogliamo sottolineare come, pur nella diversità di ambiti, storie e generazioni, il volontariato è unito dagli stessi valori di solidarietà, gratuità, inclusione e rispetto della dignità umana. La giornata sarà anche l’occasione per riscoprire la passione e la dedizione di tante persone che, spesso con discrezione, mettono il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della città».