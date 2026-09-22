Il Salone di Rappresentanza dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria ospiterà un ciclo di tre giornate di approfondimento scientifico, in programma il 24, 25 e 26 settembre, organizzato dalla SSD Emostasi e Trombosi e coordinamento delle Malattie Rare sotto la guida del responsabile Roberto Santi.

Il focus sull’emostasi nella donna

La prima giornata, fissata per giovedì 24 settembre, sarà interamente dedicata al tema “Emostasi e trombosi nella donna”. L’appuntamento analizzerà le diverse fasi della vita femminile e le condizioni cliniche di particolare rilevanza, dall’adolescenza alla gravidanza, fino al post-partum e ai trattamenti ormonali.

Tra gli argomenti centrali del programma figurano:

Il sanguinamento uterino anomalo in adolescenza e l’emostasi nella donna.

Le sindromi emorragiche in gravidanza e nel post-partum.

Le opzioni terapeutiche per le donne affette o portatrici di emofilia o malattia di Willebrand, oltre all’emofilia acquisita nel post-partum.

Il rischio tromboembolico in gravidanza, la profilassi anticoagulante e antiaggregante, e la gestione del tromboembolismo venoso e delle microangiopatie trombotiche.

Il rischio trombotico legato ai trattamenti ormonali nei tumori femminili e la terapia estroprogestinica.

Il simposio sulle neoplasie ematologiche

Le giornate di venerdì 25 e sabato 26 settembre ospiteranno invece la quinta edizione del simposio “Emorragie e trombosi in corso di neoplasie ematologiche”, un appuntamento mirato all’analisi delle alterazioni emostatiche e trombotiche nei pazienti affetti da patologie onco-ematologiche.

Il convegno approfondirà temi di grande rilevanza clinica e di frontiera:

L’immunotrombosi nelle neoplasie ematologiche e le nuove terapie nei linfomi.

Il tromboembolismo venoso nelle neoplasie ematologiche e le terapie cellulari.

Le complicanze autoimmuni, le microangiopatie trombotiche e le patologie complemento-mediate.

La sindrome VEXAS e le più recenti acquisizioni scientifiche sull’utilizzo del D-dimero.

Il confronto multidisciplinare e il valore della ricerca

L’intero percorso congressuale vedrà la decisa partecipazione di professionisti, specialisti e relatori provenienti da diverse realtà italiane e internazionali, con l’obiettivo primario di favorire il confronto multidisciplinare e l’aggiornamento costante sui più recenti sviluppi diagnostici e terapeutici. La sessione inaugurale vedrà anche la partecipazione di Antonio Maconi, Commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS e Direttore Scientifico f.f. dell’IRCCS AOU AL, la cui presenza sottolineerà il valore strategico del riconoscimento scientifico per lo sviluppo della ricerca e dell’assistenza sanitaria ad Alessandria. L’evento si conferma così un’occasione di altissimo profilo per consolidare il dialogo tra specialisti e valorizzare il contributo dell’istituzione alessandrina nella gestione di condizioni cliniche complesse.