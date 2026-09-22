Domenica 27 settembre 2026 torna a Casale Monferrato la DYNAMO12ORE, la giornata di sport e solidarietà dedicata alla raccolta fondi a favore di Dynamo Camp. L’iniziativa, realizzata con il sostegno del main sponsor Zerbinati e presentata ufficialmente a Palazzo San Giorgio durante l’incontro con il sindaco Emanuele Capra e il vicesindaco Luca Novelli, animerà la città coinvolgendo bambini, adulti, famiglie e gruppi in diverse discipline.

Il programma tra nuoto, fitness e atletica

L’evento si articolerà su due impianti cittadini, offrendo a chiunque l’opportunità di partecipare e dare il proprio contributo:

Monferrato Active: dalle ore 7:00 alle 19:00 sarà possibile nuotare a offerta libera. Nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 12:00 si terranno inoltre lezioni di fitness in acqua, accessibili previa iscrizione presso la segreteria dell’impianto.

dalle ore 7:00 alle 19:00 sarà possibile nuotare a offerta libera. Nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 12:00 si terranno inoltre lezioni di fitness in acqua, accessibili previa iscrizione presso la segreteria dell’impianto. Pista di atletica di zona San Bernardino: sempre dalle 10:00 alle 12:00, grazie alla collaborazione di AccademiAtletica, la struttura sarà aperta a quanti vorranno correre, camminare o provare le varie specialità dell’atletica leggera all’aperto.

Tutte le donazioni raccolte durante la manifestazione saranno devolute a Dynamo Camp, la Fondazione che tramite la Terapia Ricreativa regala momenti di svago, serenità ed esperienze inclusive a bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, estendendo il supporto anche ai loro nuclei familiari.

Le parole dell’Amministrazione comunale

Emanuele Capra, Sindaco di Casale Monferrato, afferma: «Ci sono iniziative in cui lo sport assume un significato che va oltre la semplice pratica sportiva, perché riesce a mettere insieme persone, famiglie e realtà diverse intorno a un obiettivo concreto. La DYNAMO12ORE è una di queste. La possibilità di nuotare, correre, camminare o semplicemente partecipare diventa un modo diretto per sostenere un progetto rivolto a bambini e ragazzi che affrontano percorsi di cura particolarmente impegnativi. È una forma di solidarietà semplice e concreta, nella quale ciascuno può fare la propria parte. Per questo è importante che la città sappia riconoscere e sostenere iniziative capaci di trasformare la partecipazione in attenzione verso gli altri».

Luca Novelli, Vice Sindaco di Casale Monferrato, sottolinea: «Lo sport è anche uno spazio di relazione, nel quale le persone si incontrano e si sentono parte di una comunità. Quando questa dimensione si unisce alla solidarietà, il risultato è ancora più significativo, perché il gesto individuale acquista un valore collettivo. La DYNAMO12ORE propone proprio questa idea: non serve essere atleti, né partecipare a una gara, ma semplicemente scegliere di esserci e contribuire secondo le proprie possibilità. È una modalità di partecipazione che riteniamo importante, perché costruisce una città più attenta, più inclusiva e capace di tradurre la propria sensibilità in gesti concreti».

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!