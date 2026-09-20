Sabato 26 settembre 2026, alle ore 21:00, la Sala “Ex Kaimano” di Acqui Terme (in via Maggiorino Ferraris 5) ospiterà la messa in scena di “VOCI – La vera storia di dieci donne oltre il mito, sino all’eco dell’Intelligenza Artificiale”. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Monica Massone e promosso da Quizzy Teatro con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura cittadino, propone al pubblico un innovativo viaggio scenico e visivo che unisce l’interpretazione dal vivo alle proiezioni generate dalle nuove tecnologie.

L’apertura della serata e il concept dell’opera

L’evento teatrale sarà introdotto dai saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura Michele Gallizzi, seguiti da un’apertura speciale a cura di Fausto Goggi, che proporrà l’estratto “Sospetto” (tratto dal monologo InFausto).

A seguire, il palcoscenico prenderà vita con “VOCI”, un’opera che sperimenta il dialogo costante tra la dimensione umana dell’attrice e le suggestioni digitali. In una cornice fortemente evocativa, lo spettacolo attraversa i racconti, i ricordi e le scelte di figure femminili emblematiche, interrogandosi sul significato profondo dell’amore, della memoria e della resilienza. L’allestimento si inserisce inoltre in un più ampio percorso di approfondimento e sensibilizzazione che Quizzy Teatro dedica anche al mondo della scuola e ai giovani attraverso incontri e laboratori.

Le protagoniste al centro della narrazione

La rappresentazione porta alla luce le storie di donne spesso messe a tacere, incomprese o manipolate dalla Storia e dal mito. Le figure rievocate durante lo spettacolo sono:

Ecuba, Andromaca e Penelope

Semiramide e Maria Maddalena

La Strega e Mata Hari

Marie Curie

Le Eniac Girls (le prime sei programmatrici informatiche della storia)

L’Angelo

Proprio l’Angelo emerge nel finale della narrazione assumendo un ruolo chiave: non una semplice presenza eterea, ma un’entità di confine che sormonta il palco e attiva il coro dei codici digitali. Questa figura agisce come soglia, trasformando lo spazio teatrale in un sistema in continua metamorfosi dove l’Intelligenza Artificiale risponde e risuona fisicamente con l’attrice.

Cast tecnico e informazioni utili

La complessa architettura dello spettacolo si avvale di un cast tecnico di alto livello. La regia e l’editing video AI sono curati da Fabio Pasculli, mentre l’ideazione e l’esecuzione sartoriale dei costumi portano la firma di Anastasia Gorbunova (con fornitura tessuti di Monica Mauri). Il comparto tecnico per audio, luci e AI è affidato a Franco Rasulo.

Per assistere alla rappresentazione sono previste diverse tipologie di biglietti, con tariffe agevolate per specifiche categorie (biglietto ridotto per Over 65, Under 25, allievi di scuole di teatro e soci di associazioni culturali; ridottissimo per Under 18, scolaresche e gruppi organizzati). Per richiedere informazioni o effettuare le prenotazioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite telefono o WhatsApp al numero 348 4024894, scrivere all’indirizzo e-mail quizzyteatro@gmail.com, oppure consultare il sito web ufficiale www.quizzyteatro.com.