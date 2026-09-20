Una giornata all’insegna delle tradizioni, dei sapori locali e della valorizzazione dell’entroterra ligure. Gli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi hanno partecipato oggi a Conio alla Festa Patronale di San Maurizio e alla storica Sagra dei Fagioli, un appuntamento profondamente sentito dalla comunità, divenuto negli anni una preziosa occasione di incontro e di tutela dell’identità del borgo.

Una festa tra sapori, musica e volontariato

L’evento, promosso e organizzato con cura dall’associazione A Toa de San Muixiu, ha trasformato il paese in un vivace crocevia di condivisione. A richiamare residenti e numerosi visitatori sono stati, in particolare, i seguenti elementi:

La degustazione dei prodotti e dei sapori tipici della tradizione locale.

L’animazione della giornata attraverso momenti di musica e balli.

L’opportunità di vivere e sostenere in prima persona la vitalità del paese.

Il sostegno alle comunità locali

A sottolineare l’importanza sociale dell’evento è intervenuto l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana, Marco Scajola: «Essere presenti in occasioni come questa significa essere vicini alle nostre comunità. La Festa di San Maurizio e la Sagra dei Fagioli sono momenti di aggregazione che raccontano l’identità autentica di Conio e del territorio, rafforzano il senso di appartenenza e contribuiscono concretamente a mantenere vivi i nostri borghi».

Un risultato, evidenzia l’assessore, reso possibile dal tessuto sociale del paese: «Dietro a queste iniziative ci sono l’impegno e la passione di tante persone, associazioni e volontari che dedicano tempo ed energie alla propria comunità». Scajola ha poi ribadito che la Regione Liguria «continuerà a essere al fianco dei Comuni e di tutte le realtà locali che lavorano ogni giorno per valorizzare l’entroterra e preservarne l’identità, perché sostenere queste iniziative significa investire nella vitalità e nel futuro dei nostri territori».

Il valore turistico delle eccellenze dell’entroterra

La forte valenza promozionale della kermesse è stata invece rimarcata dall’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero, Luca Lombardi: «Eventi come la Festa di San Maurizio e la tradizionale Sagra dei Fagioli rappresentano un patrimonio importante per le comunità dell’entroterra e un’occasione concreta per far conoscere borghi, tradizioni e prodotti del territorio».

«Conio – prosegue Lombardi – racconta bene quella Liguria autentica che vive attraverso le proprie feste, il lavoro delle associazioni e dei volontari e la capacità di custodire nel tempo appuntamenti profondamente legati alla storia del paese».

Lombardi ha concluso ringraziando l’Amministrazione locale e l’associazione promotrice, ricordando come «valorizzare queste manifestazioni significa mantenere vive le comunità, creare nuove occasioni di visita e contribuire a far scoprire l’entroterra durante tutto l’anno».