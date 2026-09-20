Sabato 26 settembre alle ore 21:00, la Sala S.M.S. di San Sebastiano Curone ospiterà “In Bianco e Nero”, il prossimo atteso appuntamento del XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”. Protagonista assoluto della serata sarà il pianoforte a quattro mani, con la sua particolare dimensione sonora e spettacolare, suonato dal Duo Costa-Demicheli (formato dai pianisti Matteo Costa e Daniela Demicheli).

Il programma musicale e l’intesa del Duo

Da anni i due musicisti coltivano il repertorio per pianoforte a quattro mani sviluppando una forte sintonia interpretativa, frutto di un’affinità consolidata nel tempo. In questa formazione, il virtuosismo non è mai fine a sé stesso, ma diventa uno strumento di ascolto e di dialogo, permettendo ai due artisti di affrontare repertori diversi con una voce comune, ricca di sfumature e di energia.

Il titolo dell’evento, “In Bianco e Nero”, richiama naturalmente i tasti del pianoforte, ma suggerisce anche il gioco di contrasti e di atmosfere che attraverserà la serata. Il programma proporrà un confronto tra tre mondi sonori profondamente diversi:

Franz Schubert: ad aprire il concerto sarà la celebre Fantasia in fa minore D 940. Composta nel 1828 (negli ultimi mesi di vita del musicista), è una delle pagine più intense della letteratura per pianoforte a quattro mani, dove le due parti si intrecciano in un continuo dialogo tra lirismo, inquietudine e grande forza drammatica.

ad aprire il concerto sarà la celebre Fantasia in fa minore D 940. Composta nel 1828 (negli ultimi mesi di vita del musicista), è una delle pagine più intense della letteratura per pianoforte a quattro mani, dove le due parti si intrecciano in un continuo dialogo tra lirismo, inquietudine e grande forza drammatica. George Gershwin: dal cuore del Romanticismo si passerà al Novecento americano con la Rhapsody in Blue, opera emblematica che unisce musica colta, linguaggi popolari, tradizione sinfonica, jazz e atmosfere metropolitane.

dal cuore del Romanticismo si passerà al Novecento americano con la Rhapsody in Blue, opera emblematica che unisce musica colta, linguaggi popolari, tradizione sinfonica, jazz e atmosfere metropolitane. Darius Milhaud: a chiudere la serata sarà Le bœuf sur le toit op. 58, una composizione vivace e ironica, fortemente ritmica e ispirata alle melodie sudamericane.

La vocazione del Festival e il legame con il territorio

Con questo appuntamento, il Festival conferma la sua duplice vocazione. Da un lato, accanto alla valorizzazione del repertorio antico e barocco, propone un percorso musicale più ampio che esplora la musica da camera e arriva fino al Novecento, mettendo in dialogo linguaggi differenti. Dall’altro, la scelta di San Sebastiano Curone risponde alla precisa volontà della manifestazione di portare la musica dal vivo anche in centri normalmente lontani dai principali circuiti concertistici, favorendo l’incontro diretto tra pubblico, artisti e comunità locali.

Info, prenotazioni e partner istituzionali

L’evento è realizzato in stretta collaborazione con la Pro loco di Montacuto. L’ingresso alla sala è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni e per riservare il proprio posto è possibile contattare il numero 347 086 7632 oppure scrivere all’indirizzo e-mail alessandriabaroccaenonsolo@gmail.com.

La XVII edizione del Festival, promossa dall’Associazione Pantheon ETS, gode del patrocinio di numerosi enti, tra cui il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo, la Regione Piemonte e le Diocesi locali. La manifestazione è inoltre sostenuta e resa possibile grazie a:

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione CRT

Città di Alessandria e Consiglio Regionale del Piemonte

Diocesi di Tortona

Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, Iren-Alegas e ASM Costruire Insieme