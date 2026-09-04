Villaromagnano si prepara a vivere un lungo e intenso fine settimana di celebrazioni in occasione della tradizionale festa patronale di San Michele Arcangelo. Sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 settembre il paese sarà animato da un ricco programma di appuntamenti pensati per coinvolgere l’intera comunità. Tre giorni di puro divertimento tra appuntamenti religiosi, sportivi, artistici ed enogastronomici, resi possibili grazie all’attiva sinergia tra il Comune, la Parrocchia, la Pro loco, l’Asd Villaromagnano Calcio e il Raddix Group.

Sabato: il via tra arte, calcio e devozione

Il sipario sui festeggiamenti si alzerà nella mattinata di sabato 5 settembre, in un connubio che intreccerà cultura, fede e un importante traguardo sportivo per il paese. Ecco il programma della prima giornata:

Ore 11:00: presso il municipio si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura “Oltre la tela”. L’esposizione artistica resterà aperta al pubblico e visitabile per tutti e tre i giorni di festa.

presso il municipio si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura “Oltre la tela”. L’esposizione artistica resterà aperta al pubblico e visitabile per tutti e tre i giorni di festa. Ore 16:00: l’attenzione si sposterà al campo sportivo “Luca Guerci”, dove andrà in scena un’amichevole speciale per festeggiare i 30 anni dalla fondazione dell’Asd Villaromagnano Calcio.

l’attenzione si sposterà al campo sportivo “Luca Guerci”, dove andrà in scena un’amichevole speciale per festeggiare i 30 anni dalla fondazione dell’Asd Villaromagnano Calcio. Ore 21:00: spazio alle celebrazioni religiose con la Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione per le vie del borgo e dall’apertura del banco di beneficenza.

Domenica: fiera, tradizioni e lo scontro generazionale sul campo

Domenica 6 settembre le vie del paese si animeranno fin dal mattino con la fiera e le prelibatezze dello street food, disponibili per l’intera giornata. Il calendario domenicale prevede:

Ore 10:00: celebrazione della Santa Messa Solenne.

celebrazione della Santa Messa Solenne. Ore 16:00: appuntamento al campo parrocchiale per i tradizionali “giochi sotto il campanile”, seguiti da una merenda in compagnia.

appuntamento al campo parrocchiale per i tradizionali “giochi sotto il campanile”, seguiti da una merenda in compagnia. Ore 18:00: ritorno al campo sportivo per un’attesa e divertente sfida calcistica che vedrà contrapposte le “giovani speranze” alle “vecchie glorie” del paese.

ritorno al campo sportivo per un’attesa e divertente sfida calcistica che vedrà contrapposte le “giovani speranze” alle “vecchie glorie” del paese. Ore 21:00: la giornata si chiuderà in allegria con la serata musicale animata da “Lillo Baroni”.

Lunedì: gran finale con Radio PNR e la leva 2008

L’ultimo giorno di festeggiamenti, lunedì 7 settembre, sarà dedicato alla musica e alla celebrazione dei talenti e dei giovani del territorio.

Dalle ore 19:00: apertura degli stand di street food per cenare in compagnia.

apertura degli stand di street food per cenare in compagnia. Dalle ore 21:00: via all’intrattenimento musicale con Nico e Franz. Il momento clou della serata sarà la presentazione ufficiale della rosa dell’ASD Villaromagnano Calcio, realizzata in collaborazione con Radio PNR. La manifestazione si concluderà infine con il benvenuto e il saluto speciale dedicato ai coscritti della leva 2008.

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