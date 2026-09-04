Torna l’atteso e tradizionale appuntamento annuale all’insegna della convivialità a Vhò. Sabato 5 settembre 2026, la S.O.M.S. Vhoese organizza l’evento “Agnolotti in Piazza”, una serata da trascorrere all’aperto interamente dedicata a una delle specialità culinarie più amate e rappresentative del nostro territorio.
Doppio turno per la cena
Per gestire al meglio l’afflusso dei partecipanti e permettere a tutti di gustare il piatto forte della serata in totale comodità, gli organizzatori hanno predisposto la cena suddividendola in due fasce orarie distinte.
I partecipanti potranno scegliere tra le seguenti opzioni:
- Primo turno: inizio previsto per le ore 19:30.
- Secondo turno: inizio previsto per le ore 21:30.
Posti limitati: come prenotare
Trattandosi di un evento tradizionalmente molto partecipato, la S.O.M.S. Vhoese ricorda che i posti disponibili per la cena in piazza sono limitati.
Per questo motivo, per garantirsi la partecipazione alla serata, è strettamente necessario effettuare la prenotazione in anticipo. Tutti gli interessati possono riservare il proprio posto contattando direttamente l’organizzazione al numero di telefono 339.4336882.