Castelnuovo Scrivia si prepara a vivere una giornata interamente dedicata all’attività fisica, all’incontro e alla cultura sportiva. Domenica 6 settembre, la piazza principale del paese ospiterà “La Domenica Sportiva”, un evento che vedrà scendere in campo ben dieci discipline diverse per coinvolgere giovani, famiglie e appassionati. Ad arricchire il ricco programma della manifestazione sarà la presenza d’eccezione di Maria Rosa “Ninna” Quario, ex campionessa della “Valanga rosa” e madre della sciatrice Federica Brignone, che nel pomeriggio presenterà il suo libro “Due Vite”.

Lo sport in piazza per tutte le età

Durante l’intera giornata, il centro cittadino si trasformerà in una vera e propria palestra all’aperto. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino le attività proposte dalle varie società del territorio e di cimentarsi direttamente in numerose discipline.

In mezzo alla piazza saranno infatti allestiti i campi per poter giocare a:

Calcio

Basket

Tennis

Pallavolo

Bocce

Softball

Karate

Fitness

Non mancheranno spazi dedicati ad altre attività e al benessere. Sotto l’arengo si potrà giocare a scacchi, dama, carte e burraco, mentre di fronte sarà attivo un punto di informazione fisioterapica gestito da Natural Kinesis.

Un’area specifica sarà inoltre riservata ai bambini (da 0 a 10 anni), con laboratori di disegno e colori, e giochi pensati per i più piccoli come tiro con l’arco, tennis tavolo, racchettoni, golf e bandiera. A completare la cornice di festa ci saranno gli stand informativi di ogni sport, l’animazione sul palco e un punto ristoro curato dai Cavalieri di Castrumnovum capitanati da Francesco, che sforneranno la loro insuperabile focaccia per mangiare tutti insieme.

L’ospite d’onore: Ninna Quario e il suo “slalom parallelo”

Alle ore 17:00, l’evento si sposterà nel suggestivo cortile del castello per un importante momento di approfondimento culturale. Sarà ospite Ninna Quario, giornalista sportiva ed ex sciatrice alpina. Specialista dello slalom speciale e membro della cosiddetta “Valanga rosa” insieme alle compagne Daniela Zini, Claudia Giordani e Paoletta Magoni, gareggiò a livello internazionale tra il 1979 e il 1986, vincendo quattro gare di Coppa del Mondo.

Intervistata dal giornalista e scrittore Sandro Bocchio, Quario presenterà il suo libro “Due Vite. Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone” (edito da Minerva). L’opera racconta il suo duplice percorso esistenziale intrecciato a quello della figlia Federica, punta di diamante dello sci azzurro allenata dal fratello Davide.

Nel testo, e durante l’incontro, verrà affrontato anche il tema dell’apprensione genitoriale legata agli infortuni agonistici (come una caduta di Federica avvenuta in una gara di aprile). A questo proposito, Ninna Quario ha raccontato con estrema lucidità: «Spesso ho visto incidenti in gara di atleti e ogni volta mi dicevo: “Pensa i genitori, che sofferenza vedere il proprio figlio star male”. Quando è capitato a me sono stata male, sì. Ero a sciare pacifica. Seguivo la gara attraverso gli aggiornamenti sul telefono. Non mi sono preoccupata quando ho visto che non era arrivata pensando che fosse uscita come succede. Mi sono preoccupata quando ho visto che la gara non ripartiva. Prima c’è stato un sentore che qualcosa non andava e dopo la conferma ho cercato di restare lucida. Sono andata dove stavano portando mia figlia. Devi solo cercare di essere un aiuto, non drammatizzare ulteriormente».

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