Tutto pronto a Novi Ligure per accogliere l’edizione 2026 della “Festa dello Sport”. Sabato 12 settembre, la città si trasformerà in una grande area gioco a cielo aperto per un evento, promosso dalla Città di Novi Ligure, dalla Consulta Sportiva e dal Comitato Sport in Novi, interamente dedicato ai più giovani. Due le location principali della kermesse: il Parco Castello, dove i bambini potranno cimentarsi gratuitamente in diverse discipline, e Piazza XX Settembre, che ospiterà l’atteso appuntamento con “Pompieropoli”.

Al Parco Castello “Vieni a provare il tuo sport”

Il cuore pulsante della manifestazione sportiva sarà il Parco Castello. Con l’invito diretto “Vieni a provare il tuo sport”, le associazioni del territorio saranno a disposizione per far conoscere le proprie attività ai ragazzi, promuovendo il benessere fisico e l’aggregazione.

L’iniziativa garantisce la partecipazione completamente gratuita per tutti i bambini e si articolerà in due fasce orarie per permettere un’ampia affluenza nel corso dell’intera giornata:

Mattino: dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

Pompieropoli: piccoli eroi in Piazza XX Settembre

La Festa dello Sport 2026 offrirà anche un’occasione unica per i più piccoli di vivere un’esperienza emozionante e al tempo stesso formativa. In perfetta contemporanea con le attività del parco, Piazza XX Settembre farà da cornice a “Pompieropoli”, il celebre percorso ludico-educativo allestito in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I bambini potranno così divertirsi, affrontare prove di abilità e sognare di diventare un “Vigile del Fuoco Junior”. Anche per gli stand e i percorsi di Piazza XX Settembre verranno osservati i seguenti orari di apertura al pubblico:

Mattino: dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

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